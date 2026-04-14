Τάσος Γιασεμίδης: Η αβεβαιότητα επενδυτών σοβαρό πλήγμα για οικονομία

«Είναι ό,τι χειρότερο για μια οικονομία να υπάρχει μεταβλητότητα», δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, μιλώντας για την προεκτάσεις που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον περσικό κόλπο. Εξηγεί ότι, παρά την κατάπαυση του πυρός, το γεγονός ότι δεν είναι βέβαιο πως θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, δεν επιτρέπει στους επενδυτές να πάρουν εύκολα πρωτοβουλίες.

«Οποιασδήποτε επενδύσεις ή νέες πρωτοβουλίες θέλουν οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες, πρέπει να γίνονται σε ένα σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον», αναφέρει ο κ. Γιασεμίδης κληθείς να σχολιάσει τις διεθνείς εξελίξεις, εξηγώντας ότι η τόσο μεγάλη αβεβαιότητα προκαλεί ζητήματα και προκλήσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα ειδικά σε μια περιοχή ενεργειακά ευαίσθητη, επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις και των κυβερνήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων, κάτι που προκαλεί επιβράδυνση των διεθνών οικονομιών και της παγκόσμιας οικονομίας», προσθέτει.

Με τις εξελίξεις στην περιοχή, αναφέρει, έχει δημιουργηθεί ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, που επηρεάζεται και από τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και από τις προκλήσεις στις μεταφορές, αφού και τα καύσιμα των μέσων μεταφοράς, αλλά και τα ασφάλιστρά τους έχουν αυξηθεί, ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστεί μια περίοδος, ενδεχομένως 8 - 12 μηνών για να επανέλθει η προσφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε κανονικά επίπεδα διότι έχουν πληγεί υποδομές», συνεχίζει ο κ. Γιασεμίδης, παραπέμποντας σε εκτιμήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από χώρες της περιοχής του περσικού κόλπου.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες εχθροπραξίες και μπορέσει να προχωρήσει η αποκατάσταση των υποδομών, η επιστροφή στην κανονικότητα θα αφορά τους επόμενους μήνες του 2026. Σε αντίθεση περίπτωση, οι επιπτώσεις θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Ο ίδιος λέει, επίσης, ότι για τις ΗΠΑ, πέραν από το Ιράν, βασικός οικονομικός αντίπαλος είναι και η Κίνα και ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτού, ο Τραμπ δε θα διστάσει ίσως να πιέσει την Ευρώπη να περιορίσει τις συναλλαγές με την Κίνα. «Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από την Ευρώπη στρατιωτικά και ενδεχομένως να πάρει εκδίκηση οικονομικά», σημειώνει ο κ. Γιασεμίδης, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιθώρια με τα δεδομένα της ευρωπαϊκής οικονομίας αυτή τη στιγμή να κερδίσει συμμάχους στο συγκεκριμένο οικονομικό πόλεμο.

Εξάλλου, αναφέρει ότι από την κατάσταση αυτή υπάρχουν ήδη και κάποιοι κερδισμένοι, όπως οι πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ, αλλά και η Ρωσία.

Επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά αποκομμένη και ότι είναι πολύ πιθανόν θα συμμαχήσει με τον Τραμπ για σκοπούς ενεργειακούς, αφού από μόνη της δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.