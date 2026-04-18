«Εκτός ελέγχου» η Τεχνητή Νοημοσύνη στους χώρους εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από τους εργοδότες και πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως ενημερώθηκαν την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).

Μιλώντας σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας, ο Γραμματέας της ETUC Τζούλιο Ρομάνι, δήλωσε ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν αναδύονται πλέον, αλλά είναι ήδη διαδεδομένοι και συμβάλλουν στην κλιμακούμενη επιδημία άγχους στην Ευρώπη.

Ανέφερε παραδείγματα εργαζομένων σε τηλεφωνικά κέντρα των οποίων ο τόνος φωνής παρακολουθείται πλέον από την Τεχνητή Νοημοσύνη, και εργαζομένων σε αποθήκες που τίθενται σε κίνδυνο καθώς αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τους αυτοματοποιημένους στόχους παραγωγικότητας. «Τα αλγοριθμικά συστήματα καθορίζουν τον ρυθμό εργασίας και παρακολουθούν κάθε κίνηση, οδηγώντας σε αυξημένο άγχος, κόπωση και ακόμη υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών», προειδοποίησε.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ζητά την ενσωμάτωση δεσμευτικής νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον επικείμενο Νόμο για την Ποιότητα των Θέσεων Εργασίας, μαζί με έναν νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει:

• Την αρχή της χρηστής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των εργαζομένων να αμφισβητούν και να ανατρέπουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις

• Διαφάνεια και επεξήγηση, συμπεριλαμβανομένων σαφών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, τη λογική και τις επιπτώσεις των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, και πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα για τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων

• Ισχυρότερα συλλογικά δικαιώματα, με υποχρεωτική συμμετοχή των συνδικάτων και επιβολή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης, συμμετοχής και κατάρτισης

• Απαγόρευση παρεμβατικών πρακτικών, όπως η επεξεργασία μη σχετιζόμενων με την εργασία προσωπικών ή ψυχολογικών δεδομένων

• Προστασία της υγείας και της ασφάλειας, με υποχρεωτικές αξιολογήσεις κινδύνου πριν από την ανάπτυξη και λογοδοσία για βλάβες που προκαλούνται από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Τζούλιο Ρομάνι, δήλωσε: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της αλγοριθμικής διαχείρισης, μεταμορφώνουν τον χώρο εργασίας με πρωτοφανή ρυθμό. Ενώ προσφέρουν ευκαιρίες, όπως αυξημένη ευελιξία και βελτιωμένη παραγωγικότητα, δημιουργούν επίσης νέους και σημαντικούς κινδύνους για την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων».

«Το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ παραμένει ανεπαρκές. Η καθοδήγηση από μόνη της δεν επαρκεί. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι εξακολουθούν πολύ συχνά να αντιμετωπίζονται ως ατομικό ζήτημα και όχι ως διαρθρωτικό ζήτημα που συνδέεται με την οργάνωση της εργασίας», τόνισε.

«Γι' αυτό η ETUC ζητά μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε δεσμευτική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, με σαφείς ευθύνες των εργοδοτών, υποχρεωτικές αξιολογήσεις κινδύνου και ισχυρότερα δικαιώματα για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων», υπέδειξε.

«Η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της υγείας των εργαζομένων. Με τους σωστούς κανόνες και τη διακυβέρνηση, μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας. Χωρίς αυτούς, κινδυνεύει να εμβαθύνει τις ανισότητες και να υπονομεύσει την ευημερία», κατέληξε.