Κινήσεις διόρθωσης για τις εκποιήσεις: «Φρένο» κυβέρνησης στην πλειονότητα των προτάσεων νόμου που ψήφισε η Βουλή

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει «φρένο» στην πλειονότητα των προτάσεων νόμου που ψήφισε η Βουλή για τις εκποιήσεις, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ την ίδια ώρα διασώζει και θέτει σε ισχύ τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου και του πλαισίου αφερεγγυότητας. Στο Προεδρικό έχει συγκεντρωθεί ένας «όγκος» 12 νομοθετικών ρυθμίσεων για εκποιήσεις, πλαίσιο αφερεγγυότητας και εγγυητές, τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καλείται να διαχειριστεί μέχρι τις 21 Απριλίου, λίγα 24ωρα πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Στο τραπέ...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.