Σύσκεψη για αξιολόγηση δεδομένων στον τουρισμό- Αισιοδοξία από ροή μηνυμάτων

Θετική είναι η ροή μηνυμάτων για τον τουρισμό της Κύπρου τα τελευταία 24ωρα, μετά το βαρύ κτύπημα που δέχθηκε από τη γεωπολιτική κρίση και τις εικόνες που προβλήθηκαν έντονα, δείχνοντας ότι η Κύπρος εμπλέκεται στον πόλεμο.

Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η επανεκκίνηση των πτήσεων προς την Κύπρο από το Ισραήλ, η Πολωνία προχώρησε σε αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο και έρευνα της TUI περιλαμβάνει την Πάφο και Λεμεσό στο top 10 των πιο πιο φιλικών προς τις οικογένειες προορισμών. Στο θετικό κλίμα συνέτεινε ακόμη η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

«Μετά την πρόσφατη εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, αναμένεται να αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα οι αεροπορικές πτήσεις προς την Κύπρο από το Ισραήλ, σε μεγαλύτερους μάλιστα αριθμούς από αυτούς που είχαμε μέχρι σήμερα», δήλωσε την Κυριακή στο ΚΥΠΕ ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης. Αυτά, συνέχισε, «είναι πολύ καλά νέα και ελπίζουμε να διατηρηθούν, γιατί πρόκειται για μια ανέλπιστη ανάσα για τον τουρισμό μας, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το Ισραήλ είναι η δεύτερη χώρα από την οποία η Κύπρος δέχεται τουρίστες».

«Όλες μας οι προσπάθειες καταβάλλονται στο να μην χαθεί το πεντάμηνο από τον Ιούνιο μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, γιατί είναι οι μήνες που καταγράφονται τα πολύ μεγάλα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων και οι αυξημένες εισροές τουριστών αλλά και εισοδήματος για τη χώρα», τόνισε.

Αναβάθμιση από Πολωνία

Ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας της Πολωνίας για την Κύπρο, αναφέροντας ότι πλέον η χώρα κατατάσσεται στο επίπεδο 1, που αντιστοιχεί σε σύσταση για συνήθη προσοχή.

Η εξέλιξη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κουμής, ενισχύει την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ εξέπεμψε μήνυμα αισιοδοξίας». Όπως είπε, «όλοι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον προορισμό, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά και τη φιλοξενία που προσφέρει», σημειώνοντας ότι αρκετοί σύνεδροι αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους στη θετική εικόνα που εκπέμπει η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός, αλλά και στη φιλοξενία της οποίας έτυχαν».

Ο κ. Κουμής εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές της καλοκαιρινής περιόδου, τονίζοντας ότι παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ταξιδιωτικής οδηγίας στις 17 Απριλίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας έχει θέσει σε επίπεδο 1- που είναι το γενικό επίπεδο προειδοποίησης- την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συνιστά να επιδεικνύεται εξαιρετική προσοχή σε ταξίδια στα κατεχόμενα, καθώς και κοντά στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας.

Έρευνα TUI

Μελέτη της TUI ανέλυσε περισσότερους από 150 παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ευρώπη, προκειμένου να εντοπίσει τους πιο φιλικούς προς τις οικογένειες. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως ο αριθμός θεματικών πάρκων, ενυδρείων, καταστημάτων παγωτού, χώρων ψυχαγωγίας, υδάτινων πάρκων και ζωολογικών κήπων, αλλά και στις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Στην έβδομη και την όγδοη θέση βρίσκονται η Πάφος και η Λεμεσός στην Κύπρο. Η πρώτη ξεχωρίζειγια τον μεγάλο αριθμό οικογενειακών ξενοδοχείων και τις ευχάριστες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για καλοκαιρινές διακοπές. Η δεύτερη κερδίζει τα τελευταία χρόνια έδαφος χάρη στο ζεστό κλίμα και τις δραστηριότητες για παιδιά.

Τα δεδομένα για τον τουρισμό θα τεθούν επί τάπητος σε σημερινή σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού.