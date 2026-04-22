Ανέπεμψε 5 και ανέφερε 4 προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Δεν έλαβαν το πράσινο φως από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 9 από τις 10 προτάσεις νόμου που ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με τις εκποιήσεις, το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τους εγγυητές, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, επιβεβαιώνοντας σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, δήλωσε πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις από τη Νομική Υπηρεσία, αποφάσισε να αναπέμψει πέντε προτάσεις νόμου που εγκρίθηκαν από τη Βουλή και να αναφέρει στο Ανώτατο Δικαστήριο άλλες τέσσερις.

Σημείωσε πως το σκεπτικό για τις αναπομπές, είναι να επανεξεταστούν συγκεκριμένες διατάξεις και να γίνει βελτίωσή τους, καθότι εντοπίστηκαν νομοτεχνικά λάθη, ασυμβατότητα με άρθρα του συντάγματος, θέματα αναδρομικότητας, ελλιπές πεδίο εφαρμογής και άλλα.

Σχετικά με την αναφορά τεσσάρων προτάσεων νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου του προέδρου της Δημοκρατίας, είπε ότι περιέχουν έκδηλα αντισυνταγματικές πρόνοιες.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ