Εκδήλωση για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό από τον ΣΕΛΚ στη Λάρνακα

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικονομικής παιδείας ως θεμελιώδους δεξιότητας για τη σύγχρονη κοινωνία, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 12:00, στο Youth Makerspace Larnaka, στο Πάρκο Σαλίνα, στη Λάρνακα, με ελεύθερη είσοδο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση του ΣΕΛΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της οικονομικής συνείδησης στην κοινωνία. Ο ΣΕΛΚ, με παρουσία 65 ετών, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της επαγγελματικής αριστείας στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών και η καλλιέργεια υπεύθυνης οικονομικής συμπεριφοράς σε άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών δημοτικού, μαθητών μέσης εκπαίδευσης, φοιτητών και ενηλίκων.

Μέσα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση προσωπικών και οικογενειακών οικονομικών, τις αρχές της αποταμίευσης, τη λειτουργία των δανείων και των επενδύσεων, καθώς και τη σημασία του προϋπολογισμού και της ορθολογικής διαχείρισης χρημάτων.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια και προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, με στόχο τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το επάγγελμα του λογιστή και τον ρόλο του στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λάρνακας, του CFA Society Cyprus, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Junior Achievement Cyprus, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής Λάρνακα–Αμμοχώστου και εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών του ΣΕΛΚ για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και την ενδυνάμωση των πολιτών με πρακτικές και χρήσιμες γνώσεις.

Ο ΣΕΛΚ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση της οικονομικής γνώσης και στην ανάπτυξη υπεύθυνων οικονομικών στάσεων