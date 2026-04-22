Κυπριακό: Στο επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για συνάντηση ηγετών

Θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών στο επόμενο διάστημα όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, σχετικά με την συνάντηση των δύο διαπραγματευτών σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, Μενέλαου Μενελάου, και του Μεχμέτ Ντάνα, εκπροσώπου του Τουρκοκύπριου ηγέτη, έγινε μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της προεργασίας για την επόμενη συνάντηση των ηγετών για την οποία, όπως αναφέρθηκε, θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στο επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρθηκε, ο καθορισμός της ημερομηνίας εξαρτάται και από το πρόγραμμα των δύο ηγετών.