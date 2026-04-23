Ιστορική επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο: Στο επίκεντρο Κυπριακό, Άμυνα και Ενέργεια

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί σήμερα στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών σε κρίσιμους τομείς, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως έχει δηλώσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης 2026–2030. Όπως επισημαίνεται, η παρουσία του Γάλλου Προέδρου επιβεβαιώνει τη στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών σε ζητήματα άμυνας, ενέργειας και περιφερειακής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Πρόεδροι Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα προεδρεύσουν διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη «οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας και της συνεργασίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τη Γαλλία να παραμένει σταθερά και διαχρονικά υπέρ των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ακολούθως, θα επισκεφθούν το Γαλλοκυπριακό Σχολείο.

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Λιθουανό Πρόεδρο, Γκιτάνας Ναουσέντα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Προεδρία.

Οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Σημειώνεται ότι οι δύο Πρόεδροι δεν θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ