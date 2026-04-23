Τρολάρει τον Αναστασιάδη ο Οδυσσέας: «Αναγγέλλω την αναγόρευσή μου ως μέλος της Αδελφότητας των Ανάρμοστων»

Ως μέλος της «Αδελφότητας των Ανάρμοστων» αναγόρευσε τον εαυτό του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στον απόηχο δηλώσεων του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Σε ειρωνικό τόνο απάντησε ο ηγέτης του ΑΛΜΑ στις σημερινές δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «αδελφότητα των ανάρμοστων» στο πλαίσιο δηλώσεών του για την υπόθεση «Σάντη» και την «αδελφότητα των Ροδόσταυρων».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης έγραψε: «Με μεγάλη χαρά αναγγέλλω την αναγόρευσή μου ως μέλος της Αδελφότητας των Ανάρμοστων. Ευχαριστώ για την τιμή». Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτελεί «στάση ζωής» να μην σκύβει το κεφάλι, να μην προσκυνά και να μην προσαρμόζεται «στις απαιτήσεις των διαπλεκόμενων»

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποτελούσε «όνειδος» για τον ίδιο να ανήκει «στη Στοά των Διεφθαρμένων» και «ντροπή» να ενταχθεί «στην Αδελφότητα των Ασπόνδυλων».

Η παρέμβαση Μιχαηλίδη έρχεται ως αντίδραση στις δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται γύρω από την υπόθεση «Σάντη», είχε αναφέρει ότι «η μόνη αδελφότητα που γνωρίζει είναι εκείνη των ανάρμοστων», αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό σε όσους υιοθετούν συγκεκριμένες καταγγελίες.