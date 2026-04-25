Πολιτική

Επιστολή ψευδοκράτους μέσω Τουρκίας στα ΗΕ με ισχυρισμούς για "νομιμότητα" λιμανιών και αεροδρομίων στα κατεχόμενα

Η τ/κ πλευρά, σε επιστολή που διαβιβάστηκε απο την Τουρκία στον ΟΗΕ στις 16 Απριλίου 2026, συνοδεύοντας κείμενο εκπροσώπου του ψευδοκράτους, υποστηρίζει πως αναφορές σε πρόσφατες επιστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού περί παράνομων λιμανιών και αεροδρομίων στα κατεχόμενα, είναι «εντελώς αβάσιμες».

Ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει καμία απαγόρευση επ’ αυτού στο διεθνές δίκαιο» και ότι τέτοιες θέσεις επιδιώκουν να «υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη» των Τ/κ, ενώ ζητά άρση της "απομόνωσης" που όπως υποστηρίζει υφίσταται εις βάρος των Τουρκοκυπρίων. 

Μεταξύ άλλων, στο κείμενο υποστηρίζεται ότι οι πτήσεις προς το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμβου "πραγματοποιούνται νόμιμα" ενώ γίνεται λόγος για δύο ελληνικές στρατιωτικές πτήσεις που προέβησαν σε «παραβιάσεις του εναέριου χώρου της τδβκ». 

Εξάλλου, η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζει πως η Λευκωσία «έχει μετατρέψει το νησί σε στρατιωτική βάση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα παγκόσμιων δυνάμεων» μέσω εξοπλισμών, ασκήσεων και διεθνών συνεργασιών. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

