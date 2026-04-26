ΠτΔ: Η Τουρκία αρνήθηκε το ενδεχόμενο πρόσκλησης από την ΚΔ στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Θετική η ανταπόκριση από όλα τα κράτη της περιοχής σε αντίστοιχη πρόσκληση.

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο του ιδρυτή της ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα Βάσου Λυσσαρίδη, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε από το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο και κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα για προσπάθειά της να καταλάβει τη νεκρή ζώνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Θέλω να διευκρινίσω –διότι είδα στον διεθνή Τύπο κάποια σχόλια για την απουσία της Τουρκίας, ειδικότερα στο δεύτερο μέρος του Άτυπου [Ευρωπαϊκού] Συμβουλίου, όπου συμμετείχαν ηγέτες γειτονικών κρατών– ότι εδώ και καιρό εκφράσαμε την ετοιμότητά μας να προσκληθεί και η Τουρκία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και υπήρξε αρνητική προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας.

Ενδεχομένως, βλέποντας και τις αντιδράσεις σήμερα, να μην ανέμεναν να υπήρχε αυτή η θετική ανταπόκριση από όλα τα κράτη της περιοχής στην πρόσκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν πολύ σημαντικό ότι, για πρώτη φορά, ηγέτες της περιοχής κάθισαν με τους ηγέτες της ΕΕ, όχι μόνο για να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά για να δούμε πώς από κοινού αναβαθμίζουμε τις σχέσεις μας. Είναι σημαντικό ότι έχουν καταγραφεί κάποιες ιδέες, κάποιες προσεγγίσεις που η Επιτροπή θα προχωρήσει αμέσως το επόμενο διάστημα, όπως, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις –ήταν κάτι που ζητήσαμε και εμείς γραπτώς– για τη συνομολόγηση μιας στρατηγικής συνεργασίας της ΕΕ με τον Λίβανο, στο πρότυπο που υπάρχει με την Αίγυπτο, κάτι που πάλι και με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ξεκινήσει, όπως υπάρχει με την Ιορδανία και γενικότερα –δεν ήταν απλά συζήτηση– λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει, ήδη, να υλοποιούνται.»

