Τα δύο πλάνα για το Κυπριακό - Η λογική του Γκουτέρες και η λογική της Ολγκίν

Δύο συναντήσεις είχε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν τη βδομάδα που πέρασε με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται. Τον είδε αρχικά την Τετάρτη, αλλά και χθες Σάββατο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας πρωτοβουλίας στο Κυπριακό τον ερχόμενο Ιούλιο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα και ο Τουφάν Έρχιουμαν στην Αττάλεια, μετά τη συνάντηση που είχε με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Στην Κύπρο οι δύο ηγέτες δεν μιλούν για νέο σχέδιο, αλλά για συνέχιση της υφιστάμενης πρωτοβουλίας. Από την άλλη, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία, συζήτησε το θέμα με τον Ερτογάν και όπως μαθαίνουμε πήρε τη διαβεβαίωση ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για μια ακόμα προσπάθεια.

Υπάρχουν δύο πλάνα, τα οποία στην πορεία του χρόνου θα μπορούσαν να ήταν αλληλοσυμπληρούμενα. Πρώτον να υπάρξει συζήτηση και κατάληξη σε ένα έγγραφο στρατηγικής συμφωνίας όπως αυτό που υπέγραψαν οι Αναστασιάδης - Έρογλου το 2014, το οποίο θα επαναβεβαιώνει τη λύση Ομοσπονδίας αλλά θα δίνει σαφείς κατευθύνσεις σε ότι αφορά τον τρόπο υλοποίησης της λύσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατάθεση ενός έτοιμου σχεδίου λύσης, το οποίο θα προνοεί λύση χαλαρής ομοσπονδίας κατά στάδια.

Ο γενικός γραμματέας μάλλον κλίνει υπέρ του πρώτου και πιο συντηρητικού πλάνου, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία πιστεύει στη λογική του σοκ σε μια κοινωνία που έχει βολευτεί προτείνει το δεύτερο. Εσείς τί πιστεύετε;

