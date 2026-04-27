Επιστημονική Ημερίδα:  Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Η Hμερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ.κ. Γεωργίου, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, από τις 15:00 έως τις 19:30, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στην Hμερίδα θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, θεσμικοί εκπρόσωποι και ακαδημαϊκοί, μεταξύ των οποίων:

ο Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

η Δρ Ευτυχία Αναστοπούλου, Υπάλληλος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων

η Δρ Σωτηρούλα Βασιλείου, Επιστημονική Λειτουργός του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

η Κλεοπάτρα Ευσταθίου, Ασκούμενη στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

ο Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

η Αγγελική Καραπάνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

ο Δρ Γεώργιος Παυλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος,

ο Ταγματάρχης Δικαστικού Σώματος της Εθνικής Φρουράς, Κωνσταντίνος Χαϊλής, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Άμυνας

η Δρ Αικατερίνη Χατζηστυλλή, Διευθύντρια της Universitas Foundation

ο Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Διευθυντής του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Η Δρ Κατερίνα Παπαζαχαρία, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, είναι η υπεύθυνη διοργάνωσης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, η οποία απαρτίζεται από την Δρ Ελένη Γαβριήλ και την Δρ Ζακία Άκρα, Λέκτορες στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Στόχος της Hμερίδας είναι η ανάδειξη των προσπαθειών προστασίας και επαναπατρισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά το 1974, καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής και θεσμικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές ενότητες και φωτογραφική έκθεση από μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους των κατεχόμενων περιοχών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος.

Η Hμερίδα απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και κάθε ενεργό πολίτη.

Σύνδεσμος εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZlAMDmtguPTCnXmeSsLmOUijA-UgN7Z-qwOj6UWo4QGEcFw/viewform?usp=dialog

Σύνδεσμος εξ αποστάσεως συμμετοχής: https://teams.microsoft.com/meet/357463142458163?p=CLHVSuoxBLai35Lxdz