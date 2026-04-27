Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Επιστημονική Ημερίδα:  Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο: Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Η Hμερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ.κ. Γεωργίου, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό και θα κηρύξει την έναρξη  των εργασιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, από τις 15:00 έως τις 19:30, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στην Hμερίδα θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, θεσμικοί εκπρόσωποι και ακαδημαϊκοί, μεταξύ των οποίων:

  • ο Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος
  • η Δρ Ευτυχία Αναστοπούλου, Υπάλληλος  της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων
  • η Δρ Σωτηρούλα Βασιλείου, Επιστημονική Λειτουργός του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
  • η Κλεοπάτρα Ευσταθίου, Ασκούμενη  στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)
  • ο Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής  του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
  • η Αγγελική Καραπάνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
  • ο Δρ Γεώργιος Παυλίδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος,
  • ο Ταγματάρχης Δικαστικού Σώματος της Εθνικής Φρουράς, Κωνσταντίνος Χαϊλής, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Άμυνας
  • η Δρ Αικατερίνη Χατζηστυλλή, Διευθύντρια της Universitas Foundation
  • ο Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Διευθυντής του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Η Δρ Κατερίνα Παπαζαχαρία, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, είναι η υπεύθυνη διοργάνωσης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, η οποία απαρτίζεται από την Δρ  Ελένη Γαβριήλ και την  Δρ Ζακία Άκρα, Λέκτορες στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Στόχος της Hμερίδας είναι η ανάδειξη των προσπαθειών προστασίας και επαναπατρισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά το 1974, καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής και θεσμικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές ενότητες και φωτογραφική έκθεση από μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους των κατεχόμενων περιοχών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος.

Η Hμερίδα απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και κάθε ενεργό πολίτη.

Σύνδεσμος εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZlAMDmtguPTCnXmeSsLmOUijA-UgN7Z-qwOj6UWo4QGEcFw/viewform?usp=dialog

Σύνδεσμος εξ αποστάσεως συμμετοχής: https://teams.microsoft.com/meet/357463142458163?p=CLHVSuoxBLai35Lxdz

Tags

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα