Αννίτα Δημητρίου: Οι τοποθετήσεις Μακρόν αναδεικνύουν ότι η ασφάλεια της ΚΔ αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα

«Οι σαφείς και ισχυρές τοποθετήσεις του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα», αναφέρει σε παρέμβασή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Η κα. Δημητρίου προσθέτει ότι σε συνδυασμό με την επικείμενη υπογραφή της Συμφωνίας SOFA τον Ιούνιο, καθώς και με την ενίσχυση της συζήτησης για την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, «διαμορφώνεται ένα πιο ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για τη χώρα μας».

Όπως υπογραμμίζει, «οι εξελίξεις αυτές δεν είναι καθόλου συγκυριακές» αλλά αποτελούν συνέχεια και επιβεβαίωση μιας διαχρονικής στρατηγικής, η οποία, όπως σημειώνει, τέθηκε από τον ιδρυτή της παράταξης, Γλαύκο Κληρίδη, δηλαδή «ότι η ασφάλεια της Κύπρου διασφαλίζεται μέσα από τη βαθιά ενσωμάτωσή της στις ευρωπαϊκές και δυτικές δομές και μέσα από ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες», λέει η κα. Δημητρίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε και παραμένει ο σταθερός εκφραστής αυτής της πολιτικής, η οποία ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου, αναβαθμίζει τη διεθνή της θέση και δημιουργεί πραγματικές συνθήκες αποτροπής και ασφάλειας, όπως τονίζει.

«Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος δεν μπορεί να πορεύεται με αυταπάτες ή απομονωτισμό. Οφείλει να επενδύει σε συμμαχίες, αξιοπιστία και θεσμική ισχύ», προσθέτει η Αννίτα Δημητρίου και αναφέρει καταληκτικά ότι «αυτή είναι η πορεία που χαράχθηκε. Αυτή είναι η πορεία που αποδίδει. Αυτή είναι η πορεία που σωστά συνεχίζεται και θα πρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, μακριά από λογικές τοξικότητας και λαϊκισμού».