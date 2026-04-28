Πολιτική

Νέες βολές Χριστοδουλίδη στους κτηνοτρόφους: Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα – Συγκάλεσε σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

«Είμαι έτοιμος να συναντήσω οποιονδήποτε μου ζητήσει», δήλωσε ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα.

Την ετοιμότητά του να συναντηθεί με κτηνοτρόφους για το θέμα του αφθώδους πυρετού, επανέλαβε σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας την σημασία τήρησης των πρωτοκόλλων και την στήριξη της Κυβέρνησης προς τους επηρεαζόμενους. Είπε επίσης ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εσωτερική σύσκεψη για το θέμα του αφθώδους πυρετού και κάλεσε όλους σε συνεργασία. 

Ερωτηθείς, προσερχόμενος στην Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, κατά πόσον θα συναντήσει κάποιους από τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητά του να συναντηθεί μαζί τους.

"Είμαι έτοιμος να συναντήσω οποιονδήποτε μου ζητήσει" είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσον έχει διευθετηθεί συνάντηση, απάντησε αρνητικά.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος σημείωσε την σημασία τήρησης των πρωτοκόλλων. 

"Πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Ο λόγος που ακόμη έχουμε αυτά τα προβλήματα είναι γιατί κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα και όσο συνεχίζουν συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν των πρωτοκόλλων τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, τότε αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί όλους μας" τόνισε. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή ασχολείται προσωπικά με το θέμα, και είπε ότι σήμερα αργά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια εσωτερική σύσκεψη για το θέμα του αφθώδους πυρετού.

Εξέφρασε την στήριξη της Κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους λέγοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει στο κράτος να ανταποκριθεί και κάλεσε όλους σε συνεργασία.

"Είπα από την αρχή ότι ως Κυβέρνηση είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους, από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που προέκυψαν από τον αφθώδη πυρετό" ανέφερε.

"Και αυτό που καλώ όλους δημόσια είναι η συνεργασία. Με τα οργανωμένα σύνολα είμαστε σε συνεχή επαφή σε όλα τα επίπεδα για την από κοινού αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης" κατέληξε. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

