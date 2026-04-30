Διορισμός Σαββίδη: Ο Μακάριος Δρουσιώτης δείχνει τον Άντρο Κυπριανού - "Λέει ψέματα" απαντά ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ

"Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι επιδιώκουν οι Μακάριος Δρουσιώτης και Αβέρωφ Νεοφύτου με τις αναφορές ότι εγώ πρότεινα τον Γιώργο Σαββίδη για Γενικό Εισαγγελέα", δήλωσε στο politis.com.cy ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, προσθέτοντας ότι "ο Μακάριος Δρουσιώτης είπε ψέματα ότι μου τον υπέδειξε ο Μύρων Νικολάτος για να τον προτείνω".

"Ο διορισμός των ανεξάρτητων αξιωματούχων", τόνισε, "είναι δικαίωμα που ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας". Πρόσθεσε δε ότι "είναι πολύ καλά γνωστό ότι το ΑΚΕΛ διαφωνούσε με τον διορισμό Ιωνά Νικολάου στο πόστο του Γενικού Εισαγγελέα".

Ακολούθως ανέφερε ότι "το 2019 είχα καταθέσει από μέρους του ΑΚΕΛ πρόταση νόμου στη Βουλή, η οποία προνοούσε ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος δεν μπορούσε να διορίσει στο πόστο του Γενικού Εισαγγελέα ανώτατο στέλεχος κόμματος ή υπουργό που υπηρέτησε στην κυβέρνησή του". Η πρόταση, όπως είπε, απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα.

"Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης", τόνισε, "θα διόριζε Γενικό Εισαγγελέα, με δημόσιες δηλώσεις μας, ως ΑΚΕΛ, είπαμε ότι θα αντιδρούσαμε έντονα σε ενδεχόμενο διορισμό του Ιωνά Νικολάου". Με απόφαση της Γραμματείας του ΑΚΕΛ, συμπλήρωσε, "διαβίβασα αυτή μας τη θέση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας".

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι "λέει ψέματα ο Δρουσιώτης ότι μου έκανε χάρη ο Αναστασιάδης διορίζοντας τον Γιώργο Σαββίδη". Εκείνη την περίοδο, τόνισε, "ήμασταν σε έντονη αντιπαράθεση με τον Νίκο Αναστασιάδη, τόσο για την αναφορά του σε δύο κράτη στο Κυπριακό όσο και για τα θέματα διαφθοράς".

"Επαναλαμβάνω", κατέληξε, "ότι το θέμα αυτών των διορισμών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διερωτούμαι, λοιπόν, ποια είναι η σκοπιμότητα των αναφορών που γίνονται. Ιδιαίτερα δεν καταλαβαίνω τι θέλει να υπαινιχθεί ο κ. Δρουσιώτης με αυτό που λέει".

"Εγώ διόρισα τον Σαββίδη"

Χθες ο ερευνητής και υποψήφιος βουλευτής του Βολτ Μακάριος Δρουσιώτης ανέφερε ότι "η Αστυνομία φωνάζει τον καθένα του οποίου το όνομα αναφέρεται στα μηνύματα, του παίρνει κατάθεση που λέγει ότι δεν είχε σχέση, και μετά κάνουν και δηλώσεις στον Τύπο".

"Μεταξύ αυτών", πρόσθεσε, "και ο Άντρος Κυπριανού ο οποίος αρνείται ότι είχε οποιοδήποτε ρόλο στο διορισμό του Γιώργου Σαββίδη, ενώ είπε σε μένα «Εγώ διόρισα τον Σαββίδη»". Ο ρόλος του Άντρου Κυπριανού στην επιλογή του Σαββίδη, συμπλήρωσε, "απασχόλησε το δημόσιο διάλογο και υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα. Ο ίδιος ο Σαββίδης σε συνέντευξη του στο Legalmatters το επιβεβαίωσε εμμέσως, το ίδιο και ο Αναστασιάδης".

Ακολούθως τόνισε ότι "ένας άλλος μάρτυρας της Αστυνομίας, ο Κωστής Ευσταθίου, είπε ότι του έδειξαν ένα μήνυμα που δεν ήταν δικό του". Πρόσθεσε δε ότι ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε ότι τα στοιχεία του μηνύματος ήταν ταυτισμένα με την epic, ενώ ο ίδιος ήταν πάντα συνδρομητής της Cyta. "Η συνδρομή epic", συνέχισε, "παραπέμπει στη συσκευή του παραλήπτη, όχι του αποστολέα". Ωστόσο, ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, "τα πρόθυμα ΜΜΕ ανακήρυξαν και αυτό το μήνυμα πλαστό".

Ακολούθως ανέφερε τα εξής:

"Η Αστυνομία επιστράτευσε και επιστημονικούς συνεργάτες όχι για να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο αλλά να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα. Αρχικά υπό τον μανδύα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και εσχάτως ως αποτέλεσμα … «δημοσιογραφικής έρευνας».

Είμαι ένας άνθρωπος μόνος μου (με μερικούς φίλους) και έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας και μια στρατιά προθύμων οι οποίοι αναπαράγουν την παραπληροφόρηση της Αστυνομίας.

Ο κόσμος μπερδεύτηκε και κουράστηκε. Θα ήμουν ευτυχής εάν αυτή η έρευνα γινόταν στα πρότυπα της ομάδας που ερεύνησε το Κράτος Μαφία, χωρίς διαρροές, χωρίς δηλώσεις, χωρίς δολιοφθορές. Το σύστημα δεν έχει εμπιστοσύνη σε μια ανεξάρτητη διαδικασία, τη φοβάται.

Η μάχη της επικοινωνίας είναι άνιση. Αλλά, είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω να υπερασπίζομαι με όσες δυνάμεις έχω την αξιοπρέπειά μου και την αλήθεια, η οποία στο τέλος θα επικρατήσει.

Όσοι έχουν αμφιβολίες και απορίες και θέλουν απαντήσεις, είναι ευπρόσδεκτοι να τις υποβάλουν την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 19:00, στο αμφιθέατρο Discovery στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας".