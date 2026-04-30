ΚΕΔΙΠΕΣ: Νέα αποπληρωμή €30 εκατ. στο κράτος, απόθεμα €60 εκατ. για Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, καταβολή ποσού €30 εκατ. σε μετρητά για το τρίμηνο του 2026, στα πλαίσια της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που έλαβε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ανακοίνωσε η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Επιπλέον η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης, συνείσφερε μέχρι σήμερα €78 εκατ. υπό μορφή δαπάνης για ένταξη 638 κατοικιών στο Σχέδιο.

Από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1,8 δισ. ως ακολούθως:

·Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €1,7 δισ.

·Δαπάνη υλοποίησης Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’ €78 εκατ.

· Άλλες αποπληρωμές (όπως δόσεις σχεδίου Εστία) €12 εκατ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €60 εκατ. σε μετρητά για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Το ύψος της καταβολής λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις προς την Eurobank Limited σε σχέση με την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων το οποίο έχει τερματιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Επίσης λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.