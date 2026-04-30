Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ εκτιμούν αναλυτές

Στάση αναμονής αναμένεται να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει κοντά στο 2%, καθώς η ΕΚΤ επιλέγει να συλλέξει περισσότερα δεδομένα πριν προχωρήσει σε νέα κίνηση. Η Κρίστιν Λαγκάρντ έχει ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική θα παραμείνει «data-dependent», δηλαδή θα βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο .

Το βασικό δίλημμα της ΕΚΤ είναι σαφές: από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός ενισχύεται εκ νέου λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων, με τις προσδοκίες να κινούνται ακόμη και προς το 4% . Από την άλλη, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ενώ οι τράπεζες περιορίζουν τη χορήγηση δανείων, γεγονός που πιέζει την οικονομική δραστηριότητα .

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική της Λαγκάρντ φαίνεται να είναι προσεκτική και σταδιακή. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τώρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων από τον Ιούνιο και μετά, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις .

Το μήνυμα που αναμένεται να στείλει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ  είναι διπλό: ψυχραιμία βραχυπρόθεσμα, αλλά ετοιμότητα για δράση εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

