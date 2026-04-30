Παν. Νεάπολις Πάφος: Στην πρώτη τριάδα  αξιολόγησης της καινοτομίας στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο στη διεθνή κατάταξη SCImago Institutions Rankings 2026 (η οποία συνιστά έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες κατάταξης και αξιολόγησης των Ανωτάτων Ιδρυμάτων παγκοσμίως), επιβεβαιώνοντας την σταθερή πρόοδο του σε επίπεδο έρευνας, καινοτομίας, διεθνούς αποτυπώματος και κοινωνικής συνεισφοράς. Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία, στη γενική κατάταξη, το Πανεπιστήμιο σημείωσε άνοδο 1082 θέσεων κατά το έτος 2025.

Ιδιαίτερη βελτίωση καταγράφεται στον άξονα της έρευνας, όπου το Πανεπιστήμιο σημείωσε άνοδο 301 θέσεων. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο δείκτης Research συνεισφέρει κατά 50% στη συνολική αξιολόγηση της SCImago αποτυπώνοντας τον όγκο, την απήχηση και την ποιότητα της ερευνητικής παραγωγής του.

Στον άξονα της καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 3η θέση στην Κύπρο, καταγράφοντας την σημαντική και συνεπή στόχευση στην σύνδεση της έρευνας με την εφαρμοσμένη παραγωγική ακαδημαϊκή διαδικασία και την επιχειρηματικότητα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, δήλωσε:

«Η σημαντική άνοδος σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης αποτυπώνει την σταθερή και μεθοδική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, το οποίο, όντας ένα πολύ νέο Πανεπιστήμιο με μόλις 15 χρόνια λειτουργίας, ενισχύει διαρκώς την παρουσία του στον εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Επενδύουμε στην έρευνα, στις διεθνείς συνεργασίες και στην ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών μας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με πολλαπλές πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη αναλάβει και υλοποιούμε όπως η συμμετοχή μας ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE καθώς και η ίδρυση και λειτουργία του Κοινού με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προπτυχιακού Αγγλόφωνου Προγράμματος στην Ιατρική.»

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, ανέφερε:

«Η βελτίωση στον δείκτη έρευνας και η θέση μας στην καινοτομία δεν είναι συγκυριακές. Προκύπτουν από συστηματική δουλειά, αύξηση της ερευνητικής παραγωγής και ενίσχυση της διεθνούς απήχησης των δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού μας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία, με μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να αναπτύσσει τη διεθνή του παρουσία, αξιοποιώντας στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες και την συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστείας έρευνας, της αιχμής καινοτομίας και της βέλτιστης επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του.

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=CYP&ranking=Innovation