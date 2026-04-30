Μήνυμα ενίσχυσης αξιοπρεπούς εργασίας στέλνει η ΣΕΚ για την Πρωτομαγιά

Μήνυμα για ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας, των εισοδημάτων και της κοινωνικής συνοχής απευθύνει η ΣΕΚ, με αφορμή την Πρωτομαγιά του 2026, σε μια περίοδο αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την ΣΕΚ, παρά τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια, με βασικά αγαθά όπως η στέγαση και η ενέργεια να επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντεχνία τονίζει ότι η πραγματική απειλή για την οικονομία δεν είναι οι μισθοί, αλλά η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η αισχροκέρδεια και οι καθυστερήσεις στη δίκαιη μετάβαση προς την πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ρόλο της Κύπρου ως προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη ΣΕΚ να δηλώνει ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών που διασφαλίζουν την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης και προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, εκφράζει ξεκάθαρη αντίθεση σε πολιτικές που θυμίζουν την οδηγία Bolkenstein, προειδοποιώντας για κινδύνους απορρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Η Διακήρυξη της ΣΕΚ αναδεικνύει συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως επέκταση συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν το 80% των εργαζομένων, με στόχο την ουσιαστική προστασία μισθών και όρων εργασίας, καθώς επίσης, ενίσχυση της ΑΤΑ, με προοπτική καθολικής εφαρμογής στον ιδιωτικό τομέα για αντιστάθμιση της ακρίβειας.

Επίσης, αναφέρεται σε συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με έμφαση σε βιώσιμες συντάξεις πάνω από το όριο της φτώχειας και ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας, αναθεώρηση κατώτατου μισθού, με σύνδεση στο 60% του διάμεσου μισθού και ενσωμάτωση της ΑΤΑ, ρύθμιση ξένου εργατικού δυναμικού, ώστε να αποφεύγεται η εκμετάλλευση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, καθώς και μηδενική ανοχή σε βία και παρενόχληση, με ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας στους χώρους εργασίας.

Την ίδια ώρα, η ΣΕΚ υπογραμμίζει την ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος -συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της τηλεργασίας- να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων και όχι εις βάρος τους.

Καταληκτικά, η ΣΕΚ στέλνει μήνυμα ενότητας και συλλογικής δράσης, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» για την προστασία των χαμηλομεσαίων στρωμάτων, τη στήριξη της νεολαίας και την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας.

«Με τεκμηριωμένες θέσεις και διεκδικητικό πνεύμα, παραμένουμε στην πρώτη γραμμή για την προστασία των χαμηλομεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη της νεολαίας με προσιτή στέγη και την αναβάθμιση της κοινωνικής πρόνοιας, ενισχύοντας την ποιότητα στην απασχόληση και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των συνταξιούχων, όπως και του συνόλου της κοινωνίας μας», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ