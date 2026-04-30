Υποβολή υποψηφιοτήτων για αντιπροσώπους θρησκευτικών ομάδων στις 6 Μαΐου

Ο Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων θα δεχθεί την υπόδειξη υποψηφίων στις 6 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Σε ανακοίνωση του Εφόρου αναφέρεται ότι τα έγγραφα υποψηφιοτήτων διατίθενται από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής καθημερινά, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 12 μ., εκτός από Σάββατο, Κυριακή και δημόσιες αργίες.

Σημειώνεται ότι κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τέσσερις εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας. Οι δύο εκλογείς υπογράφουν τα έγγραφα ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες. Τα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Έφορο Εκλογής στις 6 Μαΐου 2026, κατά την υπόδειξη υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον Έφορο, κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου υποψηφίου, με βάση την οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του, κατάθεση ποσού €500, ως παράβολο, στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή στον Έφορο Εκλογής, και δήλωση του προτεινόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με την οποία κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας για τη θέση Αντιπροσώπου της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας.

