Αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν: Το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί, συγκρατημένη αισιοδοξία από ΗΠΑ

Θραύσματα μνήμης : Από την Κύπρο στη Βενετία , το γυαλί ως φορέας τραύματος και ανθεκτικότητας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μια βαθιά προσωπική αλλά ταυτόχρονα συλλογική αφήγηση ξεδιπλώνεται μέσα από το έργο του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος μεταφέρει την εμπειρία της μνήμης, του εκτοπισμού και της ανασυγκρότησης.

Γεννημένος στην Κύπρο, ο καλλιτέχνης κουβαλά το ανεξίτηλο αποτύπωμα μιας ιστορικής τομής που καθόρισε ζωές και ταυτότητες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο του Γιώργου Παπαδόπουλου κινείται στον άξονα μεταξύ εύθραυστου και ανθεκτικού, με βασικό υλικό το γυαλί.

Μέσα από τις εγκαταστάσεις του, το γυαλί μετατρέπεται σε φορέα μνήμης, σπασμένο αλλά όχι κατεστραμμένο, φωτεινό αλλά και διαπερατό από σκιές. Η ένταση αυτή αντικατοπτρίζει τη διττή εμπειρία του τραύματος και της επιβίωσης.

Στην εγκατάσταση «Crown of Light», τα θραύσματα γυαλιού συνθέτουν ένα σχεδόν τελετουργικό τοπίο, όπου το φως λειτουργεί ως δύναμη αποκάλυψης. Οι διαταραγμένες πολιτισμικές και πνευματικές δομές δεν εξαφανίζονται, αλλά μετασχηματίζονται, αποκτώντας νέα μορφή μέσα από τη θραύση.

Αντίστοιχα, το «Aperture on the Invisible» εξερευνά τις αόρατες δυνάμεις που συγκροτούν την ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Αιωρούμενα γυάλινα στοιχεία συνυπάρχουν με συμβολισμούς όπως η ματοπέτρα και τα φυλακτά, παραπέμποντας σε μηχανισμούς προστασίας και εσωτερικής ανασύνταξης μετά την εμπειρία της απώλειας.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει το παρελθόν. Αντίθετα, δημιουργεί έναν χώρο όπου η μνήμη γίνεται αισθητή μέσα από το φως, τη διαφάνεια και το σπάσιμο. Το τραύμα δεν δηλώνεται ευθέως, υπονοείται, διαχέεται και τελικά μετασχηματίζεται σε εμπειρία θέασης.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χώρους στη Βενετία στο Aperture on the Invisible Palazzo Mora, Room 218 2nd Floor Strada Nuova 3659 30121 Venice Italy Crown of Light και στο Palazzo Bembo Room G 2nd Floor Riva del Carbon, 4793 30124 Veni  και θα είναι ανοικτή από τις 9 Μαΐου – 22 Νοεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 10:00–18:00 (κλειστά τις Τρίτες) με ελεύθερη είσοδο.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το :Arjen De Neve +44 7496140549 (WhatsApp) +357 95195396 arjen@yorgos.studio

