Παναγιώτου: Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στρατηγική προτεραιότητα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Η ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στους κινδύνους αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα, τόσο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφερε, τη Δευτέρα, η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου, στην εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την έναρξη των εργασιών της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των κινδύνων που επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη, ιδίως λόγω της κλιματικής κρίσης, των ζωικών ασθενειών και της αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, επέλεξε να θέσει τη διαχείριση κινδύνων στην ευρωπαϊκή γεωργία ως το βασικό θέμα της σημερινής άτυπης συνάντησης, με στόχο να δοθεί σε όλους τους παρευρισκόμενους η ευκαιρία για μια στρατηγική ανταλλαγή απόψεων.

«Ο ευρωπαϊκός αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με έναν ολοένα και πιο σύνθετο και εντεινόμενο περιβάλλον κινδύνων που συνδέεται με την κλιματική κρίση, τις ζωικές ασθένειες, τις διαταραχές της αγορές και τη γεωπολιτική αστάθεια. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το γεωργικό εισόδημα, την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της επισιτιστικής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στους κινδύνους αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα, τόσο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής όσο και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει σήμερα μία ουσιαστική πολιτική ανταλλαγή απόψεων σε υψηλό επίπεδο, σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών μας συστημάτων, τόσο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής όσο και πέρα αυτής.

Συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της σημερινής συζήτησης, η Προεδρία κυκλοφόρησε σημείωμα με τίτλο «Actions on Agri-Climate Risk Management in the European Union», το οποίο περιέχει δύο καθοδηγητικές ερωτήσεις, πρώτον, σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής, καθώς και προτάσεις για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027 είναι αποτελεσματικά για τη στήριξη των γεωργών στην αντιμετώπιση ολοένα και συχνότερων και εντονότερων κινδύνων και κρίσεων, και δεύτερον, ποιές πρόσθετες δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν του πλαισίου της ΚΑΠ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητα της Ένωσης να προβλέπει, να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε συστημικούς κινδύνους και κρίσεις που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις της κατά την άφιξή της στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η κ. Παναγιώτου είπε ότι η ασφάλεια είναι βασικός πυλώνας για τον κάθε αγρότη και αγρότισσα, ώστε να μπορεί να προγραμματίσει την είσοδο του στον πρωτογενή τομέα, την δραστηριοποίησή του, αλλά και την διασφάλιση της παραγωγής του.

«Είναι γι' αυτό το λόγο που το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, εδώ στη Λευκωσία, έχει ως βασικό θέμα τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο αγρότης και αγρότης, ο πρωτογενής τομέας, είναι ιδιαίτερα σύνθετοι, από τις κλιματικές συνθήκες μέχρι τις ζωικές ασθένειες και φυσικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Για μας, η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτόνομη και ανοιχτή στον κόσμο και βασικό στοιχείο για να μπορέσει να διασφαλιστεί αυτό, είναι και η επισιτιστική ασφάλεια. Είναι γι' αυτό το λόγο που η σημερινή συζήτηση έχει πολύ βασικό ρόλο να διαδραματίσει στα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων που θέλουμε να έχει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, που θέλουμε να έχει στη διάθεσή του ο κάθε αγρότης και η κάθε αγρότισσα, για να μπορεί να συνεχίσει να παράγει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια για μια Ευρώπη αυτόνομη και ανοιχτή στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Μαργαρίτης Σχοινάς, είπε ότι κατά τη σημερινή σύνοδο θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις, αλλά και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ, σε διμερές επίπεδο, θα συζητήσει με την Κύπρια ομολογό του τρόπους καλύτερου συντονισμού ως προς την αντιμετώπιση των νοσημάτων των ζώων που δοκιμάζουν και την Κύπρο και την Ελλάδα.

Με τη σειρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, δήλωσε ότι η κατάσταση για τον αγροτικό πληθυσμό είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των λιπασμάτων, αλλά και λόγω των τιμών των καυσίμων που χρειάζονται οι αγρότες σε καθημερινή βάση.

«Αντιμετωπίζουμε επίσης ένα ευρύ φάσμα ζωικών ασθενειών που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή, όπως και εδώ στην Κύπρο, οπότε είναι σαφές ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της βιοασφάλειας, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση κινδύνων, διότι γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ για να μείνει και οι επιπτώσεις της γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε επίσης για το σύστημα ασφάλισης και αντασφάλισης, προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι και να δοθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στην αγροτική κοινότητα, διότι χωρίς προβλεψιμότητα και σταθερότητα, η επόμενη γενιά δεν θα αναλάβει το επάγγελμα. Η επισιτιστική μας ασφάλεια θα τεθεί σε κίνδυνο και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα», σημείωσε.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροδιατροφής και Τροφίμων της Γαλλίας, Αννί Ζενεβάρ, δήλωσε ότι η διαχείριση των κινδύνων που θέτει η κλιματική αλλαγή είναι θέμα υψίστης σημασίας, καθώς πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Πρέπει, όμως, να προχωρήσουμε περαιτέρω και να εργαστούμε ενεργά για την πρόληψη, ώστε να οικοδομήσουμε μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτά τα κλιματικά φαινόμενα. Φυσικά, αυτή η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική ΚΑΠ και είναι σαφές ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, πρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα σε αυτούς τους κινδύνους όταν εμφανίζονται, αλλά και να είμαστε σε θέση να επενδύουμε και να βοηθάμε τους παραγωγούς να επενδύουν σε εργαλεία που τους επιτρέπουν να προβλέπουν, να αντέχουν καλύτερα και να προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα, ιδίως το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο στη χρηματοδότηση, ειδικότερα, υποδομών αποθήκευσης νερού για την αντιμετώπιση των ξηρασιών που γίνονται όλο και πιο σοβαρές κάθε καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας, είπε ότι επί του παρόντος αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλες προκλήσεις, μια γεωπολιτική πρόκληση που προκύπτει από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

«Τόσο η ξηρασία και η έλλειψη βροχής, όσο και οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μάς θέτουν σε μια κατάσταση όπου η αγροδιατροφική παραγωγή είναι, αν μη τι άλλο, ακόμη πιο περίπλοκη. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν προληπτικά μέτρα, καθώς και μέτρα αποκατάστασης και διαχείρισης κινδύνων», συνέχισε.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027, να διαχωριστεί η στήριξη για τις κρίσεις της αγοράς από εκείνη για τις κλιματικές κρίσεις μέσω ενός ειδικού ταμείου και, τέλος, να ενισχυθούν τα συστήματα γεωργικής ασφάλισης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές είναι όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε», σημείωσε .

Η Υπουργός Γεωργίας και Δασών της Φινλανδίας, Σάρι Εσσάγια, είπε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, εάν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση, έχουν και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, επίσης έναντι διαφορετικών ειδών κινδύνων. «Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά μέτρα, πώς να διαχειριστούμε αυτούς τους κινδύνους, και ελπίζω ότι θα βρούμε τέτοια μέτρα τόσο στο πλαίσιο της ΚΑΠ όσο και εκτός αυτής, ίσως και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», σημείωσε.

Τέλος, ο Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων, Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Μάρτιν Χέιντον, είπε ότι η Κύπρος έχει εργαστεί πολύ σκληρά σε πνεύμα συνεργασίας και έχει δώσει σημαντική κατεύθυνση στην παρούσα Προεδρία, και ότι η Ιρλανδία, ως η επόμενη Προεδρία, συνεργάζεται πολύ στενά με την Κύπρο.

«Ο μήνας που έρχεται είναι κρίσιμος για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτών και των αλιέων μας, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των εισοδημάτων τους και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα για τη στήριξη των τομέων τους, και η Ιρλανδία ανυπομονεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Κύπρο καθώς ολοκληρώνει τους τελευταίους αμήνες της Προεδρίας της, πριν αναλάβουμε εμείς την 1η Ιουλίου», σημείωσε.

