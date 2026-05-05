Μακάριος Δρουσιώτης: Βλέπει πιέσεις στο σύστημα μετά το πόρισμα για το Κράτος Μαφία - «Έπρεπε να δημοσιοποιηθεί»

Νέα παρέμβαση για το πόρισμα του «Κράτους Μαφία» με αιχμές, κάνει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με το ΒΟΛΤ, Μακάριος Δρουσιώτης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του συστήματος και της Αστυνομίας, ενώ υποστηρίζει ότι μετά την παράδοσή του καταγράφονται πιέσεις στο σύστημα εξουσίας της διακυβέρνησης Νίκος Αναστασιάδης.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δρουσιώτης απορρίπτει τα περί συκοφαντίας που του αποδίδονται, σημειώνοντας ότι το εύρος και η έκταση της έρευνας δεν δικαιολογούν ένα τέτοιο συμπέρασμα. Όπως επισημαίνει, το πόρισμα βασίζεται σε χιλιάδες σελίδες τεκμηρίωσης, εκατοντάδες μάρτυρες και στοιχεία που προέρχονται από δεκάδες υπηρεσίες και οργανισμούς, γεγονός που, κατά τον ίδιο, υποδεικνύει την ύπαρξη πιθανών ποινικών ευθυνών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην υπόθεση Focus, η οποία, όπως σημειώνει, περιλαμβάνεται μεταξύ των ζητημάτων που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο του πορίσματος. Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με το λεγόμενο αρχείο μηνυμάτων της Σάντη, υποστηρίζοντας ότι προκύπτουν κοινά στοιχεία ως προς τη διαχείριση και τις εμπλεκόμενες πρακτικές.

Ο συγγραφέας και υποψήφιος βουλευτής, στρέφει τα πυρά του και προς την Αστυνομία, κατηγορώντας την για συστηματικές διαρροές προς τα Μέσα Ενημέρωσης, με τις οποίες επιχειρείται να παρουσιαστούν τα μηνύματα του αρχείου Σάντη ως πλαστά. Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για προετοιμασία κατηγορητηρίου που αφορά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέτοντας ωστόσο ερωτήματα για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ των συμπερασμάτων της Αστυνομίας και εκείνων του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Ο κ. Δρουσιώτης υπογραμμίζει, επίσης, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί πως η βιασύνη για έκδοση πορίσματος στην υπόθεση Σάντη αποσκοπεί σε συγκάλυψη, τότε ενδέχεται να προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλείται προηγούμενη εισήγηση του κ. Αρναούτη το 2023 για ποινική δίωξη ανώτερου αξιωματικού σε σχέση με υπόθεση συγκάλυψης τροχαίου, επισημαίνοντας ότι δύο χρόνια αργότερα το ίδιο πρόσωπο προτάθηκε για προαγωγή στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

