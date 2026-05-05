Σταθερός ο εκλογικός σχεδιασμός στην Πάφο με 47.384 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους

Σταθερός είναι ο εκλογικός σχεδιασμός στην Πάφο με 47.384 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Σε δηλώσεις του , ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών Μενέλαος Βασιλείου παρέθεσε στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Πάφου.

Όπως ανέφερε, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στην επαρχία Πάφου ανέρχονται σε 47.384. Σε ό,τι αφορά τους νέους ψηφοφόρους, σημείωσε ότι κατά την τελευταία τριμηνιαία αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου πριν τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή μεταξύ 03.01.2026 με 02.04.2026, υποβλήθηκαν 1.019 αιτήσεις για νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο. Ερωτηθείς για το κατά πόσο υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για νέους ψηφοφόρους ή άτομα που ψηφίζουν για πρώτη φορά, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για νέους εκλογείς και ισχύει ό,τι ισχύει γενικά για όλους τους εκλογείς.

Αναφορικά με τα εκλογικά κέντρα, δήλωσε ότι η εκλογική περιφέρεια Πάφου διαθέτει 135 εκλογικά κέντρα. Ως προς τα μεγαλύτερα εξ αυτών, ανέφερε το Ε Δημοτικό Σχολείο Πάφου Κέντρο Γ με 642 εκλογείς, το Δημοτικό Σχολείο Πέγειας Κέντρο Β επίσης με 642 εκλογείς και το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου Κέντρο Α με 638 εκλογείς. Σε σχέση με τα μικρότερα εκλογικά κέντρα, σημείωσε ότι στη Μηλιού υπάρχουν 67 εκλογείς, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο Κινούσας Κέντρο Α επίσης 67 εκλογείς. Όπως εξήγησε, η κατανομή των εκλογικών κέντρων γίνεται με βάση τη διεύθυνση διαμονής των εκλογέων και τη διαθεσιμότητα των χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα. Γενικά, η λογική της κατανομής είναι οι εκλογείς να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εκλογικό τους κέντρο.

Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών, επεσήμανε ότι αυτή επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας που γίνεται αρκετό καιρό πριν την ημέρα των εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα εργάζεται στα εκλογικά κέντρα και της αστυνόμευσης των κέντρων. Αναφερόμενος στον αριθμό των κοινοβουλευτικών κομμάτων και συνδυασμών στο ψηφοδέλτιο, είπε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τον Γενικό Έφορο Εκλογής, ενώ μέχρι στιγμής έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για συμμετοχή 19 κομματικοί συνδυασμοί.

Σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων ανά κόμμα, επανέλαβε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τον Γενικό Έφορο Εκλογής. Για όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στο εκλογικό κέντρο, διευκρίνισε ότι, με βάση την κείμενη εκλογική νομοθεσία, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία σε εκλογικό κέντρο.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις υποψηφίων και κομμάτων, παρέπεμψε στην ενότητα «Βουλευτικές Εκλογές 2026» στην ιστοσελίδα των εκλογών (www.elections.gov.cy⁠) και συγκεκριμένα στις οικονομικές υποχρεώσεις πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για αυξημένη ή μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες εκλογές, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει, στο πλαίσιο εκστρατείας ενθάρρυνσης της συμμετοχής σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ερωτηθείς για περιοχές με ιδιαίτερο εκλογικό ενδιαφέρον στην Πάφο, απάντησε ότι από οργανωτικής άποψης όλες οι περιοχές παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον.

Αναφερόμενος σε νέες τεχνολογίες ή μεθόδους στη διαδικασία, σημείωσε ότι η υποβολή αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο για ηλικίες μέχρι 25 ετών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ότι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τους κέντρο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας και ότι τα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα διαβιβάζονται επίσης ηλεκτρονικά.

Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εκλογές, απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία στο νομοθετικό και τεχνολογικό τομέα που χρήζουν βελτίωσης.