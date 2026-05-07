Άννα Προκοπίου: «Δεν μπορούμε ακόμη να δεχτούμε εύκολα γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων» [ηχητικό]

Η Κύπρος εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με το ζήτημα να συνδέεται άμεσα και με την τελευταία θέση που καταλαμβάνει η χώρα στον δείκτη ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα ανέδειξε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» η ιδρύτρια του ΜΚΟ δικτύου Women Act, Άννα Προκοπίου.

Όπως ανέφερε, το Women Act, το οποίο λειτουργεί ως ΜΚΟ κυπριακής προέλευσης με έδρα την Ελλάδα, έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση και την προώθηση της γυναικείας παρουσίας στη δημόσια σφαίρα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουν στο δίκτυο πολιτικά πρόσωπα αλλά και επιφανείς γυναίκες από διάφορους χώρους, με σκοπό να ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.

Η κα. Προκοπίου σημείωσε ακόμη ότι στόχος της προσπάθειας είναι και η άσκηση πίεσης προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε να προχωρεί στον διορισμό περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

Σχολιάζοντας την εικόνα της Κύπρου, ανέφερε πως τα δεδομένα «δεν είναι καθόλου κολακευτικά για μια ευρωπαϊκή χώρα», επισημαίνοντας ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών παραμένει διαχρονικό πρόβλημα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς μπορεί να πειστεί το εκλογικό σώμα να ψηφίζει περισσότερες γυναίκες, η κα. Προκοπίου παρέθεσε ιστορικά παραδείγματα που, όπως είπε, αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πολιτική και στη δημόσια ζωή στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην Κύπρο ήταν Τουρκοκύπρια, ενώ χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1981 για να εκλεγεί γυναίκα βουλευτής στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, με το ΔΗΚΟ στην Κερύνεια. Αναφέρθηκε επίσης στην αείμνηστη Στέλλα Σουλιώτη ως την πρώτη γυναίκα υπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι πέρασαν 33 χρόνια μέχρι να διοριστεί ξανά γυναίκα υπουργός, η Κλαίρη Αγγελίδου το 1993, ενώ ακολούθησαν ακόμη δέκα χρόνια μέχρι τον διορισμό της Ντίνα Ακκελίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα στην κυπριακή κοινωνία, τα οποία δυσκολεύουν την αποδοχή των γυναικών σε θέσεις εξουσίας και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 07-05-2026