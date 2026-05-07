Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Κατ' ιδίαν η αυριανή συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Φωτογραφία αρχείου

Στο ανακοινωθέν των ΗΕ στις 6 Απριλίου οι δύο ηγέτες είχαν χαιρετίσει τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και είχαν επαναλάβει τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν είχαν συναντηθεί ξανά στις 6 Απριλίου κατ’ ιδίαν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, να έχουν συνάντηση οι δυο τους.

Στην προηγούμενη συνάντηση είχαν ανασκοπήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν ξανά μέχρι τα τέλη Απριλίου με σκοπό να κάνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Μετά από εκείνη τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε κάνει λόγο για πρόοδο ως προς ορισμένα ΜΟΕ, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στην επόμενη συνάντησή τους.

Σημειώνεται ότι ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά είχαν συνάντηση την περασμένη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΗΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ, ΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΧΑΣΙΜ ΝΤΙΑΝ, ΚΑΣΙΜ ΝΤΙΑΝ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

