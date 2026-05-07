ΓεΣΥ και Υγεία στην καμπάνια αντίστροφης μέτρησης του ΔΗΣΥ

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την προεκλογική καμπάνια της αντίστροφης μέτρησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με σημερινή κεντρική θεματική την υγεία και το ΓεΣΥ.

Με τίτλο «17 μέρες μέχρι τις Εκλογές: Υγεία, ΓεΣΥ και Ασθενείς – Από τη Μεγαλύτερη Κοινωνική Μεταρρύθμιση στην επόμενη μέρα 2026+», η Πινδάρου προβάλλει το ΓεΣΥ ως τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση της χώρας και δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και περαιτέρω αναβάθμισή του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων, αλλά και στις παρεμβάσεις που, όπως αναφέρεται, απαιτούνται για περιορισμό των λιστών αναμονής και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να αναδείξει και τις βασικές του προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα στην υγεία, δίνοντας έμφαση στη μείωση των λιστών αναμονής, στην ταχύτερη ένταξη καινοτόμων φαρμάκων, στην πλήρη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και στην ανάπτυξη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Την ίδια ώρα, η ρητορική του κόμματος συνοδεύεται από σαφή διαφοροποίηση έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, με αναφορές σε «γενικότητες», «αντιφάσεις» και «πειραματισμούς», επιχειρώντας να αναδείξει το δίλημμα μεταξύ συνέχειας και σταθερότητας από τη μια και αβεβαιότητας από την άλλη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες δύο ημέρες ζητήματα άμυνας και διεθνών συμμαχιών, καθώς και πτυχές της οικονομικής του πολιτικής.

Την ίδια ώρα, έμφαση δίνεται και στο επικοινωνιακό ύφος της καμπάνιας, με το οπτικό υλικό να διαχωρίζεται σε σκούρο και φωτεινό φόντο, θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στην τοξικότητα, μηδενισμό και χωρίς θέσεις από την μια, και σε μια πιο αισιόδοξη πολιτική πρόταση για το μέλλον της χώρας (του ΔΗΣΥ) από την άλλη.

Η καμπάνια αναμένεται να συνεχιστεί με νέες θεματικές παρεμβάσεις τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις εκλογές.