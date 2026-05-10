ΑΚΕΛ: ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στρώνουν το χαλί στο ΕΛΑΜ και τον φασισμό για να βρεθεί κι επίσημα στη διακυβέρνηση του τόπου

Για «κομβική κι επικίνδυνη στιγμή για τον τόπο» κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας τις σημερινές συνεντεύξεις της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, και του στελέχους του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, στην «Καθημερινή», υποστηρίζοντας ότι ανοίγουν «καθαρά στο ΕΛΑΜ την πόρτα της επίσημης συνεργασίας για την Προεδρία της Βουλής», με τελικό στόχο, όπως αναφέρει, τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Σε γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, το κόμμα αναφέρει ότι το κάλεσμα συνεργασίας προς το ΕΛΑΜ από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ «στρώνει το χαλί στην ακροδεξιά και τον φασισμό για να βρεθεί κι επίσημα στη διακυβέρνηση του τόπου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη «επιβεβαιώνει δύο πράγματα». «Αφενός ότι οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για τη νομή της εξουσίας δεν διστάζουν ακόμα και να φλερτάρουν με τον νεοναζισμό» και αφετέρου ότι «το ίδιο το ΕΛΑΜ ήταν και παραμένει το δεκανίκι του Χριστοδουλίδη, του Συναγερμού και των κατεστημένων που λυμαίνονται τον τόπο».

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ακόμη ότι η συνεργασία που «στήνουν» συνιστά «το μέτωπο των τραπεζών, των μεγαλοεπιχειρηματιών και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη», έχοντας, όπως αναφέρει, στο στόχαστρο «το ΑΚΕΛ, την Αριστερά και σε τελική ανάλυση την κοινωνία και τα δικαιώματά της».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η «''σταθερότητα'' που υπόσχονται είναι η σταθερή αλαζονεία τους και τα σταθερά φαγοπότια τους πάνω στις πλάτες της κοινωνίας».

Καταληκτικά, το ΑΚΕΛ απευθύνει «έκκληση σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο της Κύπρου για ενεργοποίηση», με στόχο, όπως αναφέρει, την υπεράσπιση «των δημοκρατικών ελευθεριών και των κοινωνικών κατακτήσεων της πατρίδας και του λαού». Προσθέτει δε ότι «η ψήφος στο ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία είναι αυτή που μπορεί να τους φράξει τον δρόμο και να τους χαλάσει τα σχέδια», χαρακτηρίζοντας την 24η Μαΐου ως «κρίσιμη ώρα».