Επανήλθε ο Νικόλας: «Φίλε Αβέρωφ δεν είδα ανάλογη αντίδραση όταν ο Οδυσσέας έλεγε ότι ήταν δική σου επιλογή»

Επανήλθε με νέα ανάρτηση ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, υποδεικνύοντας στον πρώην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και βουλευτή του κόμματος, ότι «δεν είδε ανάλογη αντίδραση» όταν ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε κάνει αντίστοιχη αναφορά σε εκπομπή του Alpha Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στη νέα του ανάρτηση, ο κ. Παπαδόπουλος, γράφει: «Πάντως φίλε Αβέρωφ δεν είδα ανάλογη αντίδραση όταν ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με περηφάνεια ανακοίνωνε δημοσίως στην εκπομπή του Γιώργου Χρυσάνθου στον ALPHA ότι ήταν δική σου επιλογή για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Και όλα αυτά όταν το ΔΗΚΟ τα έβαζε με την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη…».

Δείτε την ανάρτησή του:

Πάντως φίλε @AverofCY δεν είδα ανάλογη αντίδραση όταν ο ίδιος ο @OMichaelides με περηφάνεια ανακοίνωνε δημοσίως στην εκπομπή του Γιώργου Χρυσάνθου στον ALPHA ότι ήταν δική σου επιλογή για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Και όλα αυτά όταν το @DIKO1976 τα έβαζε με την κυβέρνηση του… pic.twitter.com/tFOMnz97g1 — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) May 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η απάντηση του Αβέρωφ Νεοφύτου ήρθε μετά τη δημοσίευση του Πρόεδρου του ΔΗΚΟ, στην οποία τον ενέπλεκε στον διορισμό του παυθέντα Γενικού Ελεγκτή και πλέον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέα Μιχαϊλίδη.