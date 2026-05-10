Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα - Η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού. 

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούςτου νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Αποβιβάζονται οι επιβάτες του MV Hondius με τον χανταϊό στο λιμάνι της Τενερίφης - Δείτε live

Νωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Δείτε live:

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Πηγή: protothema.gr

 

Tags

ΕΛΛΑΔΑΧΑΝΤΑΪΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα