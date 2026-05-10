Με C130 θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius που εντοπίστηκε ο χανταϊός - Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης, δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Τενερίφης (βίντεο)

Σε ετοιμότητα βρίσκεται C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούςτου νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

