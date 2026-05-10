Εχουμε έναν Πρόεδρο που δεν τον χωρά η Κύπρος

Το ΝΑΤΟ μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ; Ο Τραμπ λέει όχι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει όχι, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, λέει όμως ναι. Διαφώνησε εμφαντικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ολλανδό γραμματέα Ρούτε στέλνοντας μήνυμα αυτοπεποίθησης της Κύπρου αλλά κυρίως ισχύος. Τι να κάνουμε; Εχουμε έναν Πρόεδρο, όπως ήταν εξάλλου και ο Μακάριος, που δεν τον χωρά η Κύπρος. Είναι και αυτός αδικημένος από τη γεωγραφία. Αν δεν έφτανε από τη Χούλου και αν δεν γεννιόταν στη Γεροσκήπου αλλά στο Αρκανσό μπορεί να ήταν αυτή τη στιγμή πλανητάρχης. Δίπλα του, δε, δεν θα είχε γραμματέα τη «Σάντη» αλλά μια τύπου Μόνικα Λεβίνσκι.

Θουκής