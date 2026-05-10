Δημοσκόπηση RealPolls: Προβάδισμα ΔΗΣΥ και δυναμική άνοδος για Άλμα, Άμεση Δημοκρατία και Volt - Τι δείχνει για μετακινήσεις ψηφοφόρων

Με τον ΔΗΣΥ να διατηρεί προβάδισμα στη μάχη της πρωτιάς, το ΑΚΕΛ να παραμένει σε κοντινή απόσταση και το ΕΛΑΜ να παγιώνεται πλέον ως ισχυρή τρίτη πολιτική δύναμη, η νέα παγκύπρια δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του afentiko.eu και του CyprusNews Media Group καταγράφει παράλληλα σημαντική ενίσχυση των νέων πολιτικών σχηματισμών, με Άλμα, Άμεση Δημοκρατία και Volt να εμφανίζουν αυξημένη δυναμική και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου.

Η μάχη της πρωτιάς και η άνοδος των νέων σχηματισμών

Συγκεκριμένα, στη δυνητική εκλογική πρόβλεψη, ο ΔΗΣΥ καταγράφει 19,7%, το ΑΚΕΛ 17,5% και το ΕΛΑΜ 14%, ενώ ακολουθούν το Άλμα με 9,4%, η Άμεση Δημοκρατία με 8,7%, το ΔΗΚΟ με 7,8% και το Volt με 7,2%. Η διαφορά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παραμένει εντός του στατιστικού σφάλματος, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη της πρωτιάς μέχρι την τελική ευθεία των εκλογών.

Την ίδια στιγμή, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ κινούνται οριακά πάνω από το εκλογικό όριο του 3,6%, με 3,9% και 3,7% αντίστοιχα στη δυνητική πρόβλεψη, δίνοντας μάχη πολιτικής επιβίωσης για την είσοδό τους στη νέα Βουλή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του παραδοσιακού κεντρώου χώρου, ο οποίος φαίνεται να χάνει σημαντικό μέρος της επιρροής του προς νέα πολιτικά σχήματα όπως το Άλμα, η Άμεση Δημοκρατία και το Volt.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων και πίεση στο παραδοσιακό κέντρο

Επιπλέον, η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων από τα παραδοσιακά κόμματα προς νέα πολιτικά σχήματα. Ο ΔΗΣΥ εμφανίζει διαρροές κυρίως προς το ΕΛΑΜ και το Άλμα, ενώ το ΑΚΕΛ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσπείρωση μεταξύ των μεγάλων κομμάτων. Παράλληλα, Άλμα, Άμεση Δημοκρατία και Volt φαίνεται να συγκροτούν μια νέα, πολυκερματισμένη μεσαία ζώνη, περιορίζοντας την επιρροή του παραδοσιακού κέντρου.

Προς λανθασμένη κατεύθυνση η χώρα - Πρόσωπα και όχι κόμματα βλέπουν οι ψηφοφόροι

Όσον αφορά το γενικό πολιτικό κλίμα, η έρευνα αποτυπώνει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια και δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, καθώς το 64,4% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λανθασμένη κατεύθυνση, έναντι μόλις 27,5% που βλέπουν θετική πορεία. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί πολίτες (47,9%) δηλώνουν ότι επηρεάζονται περισσότερο από το πρόσωπο του υποψηφίου και όχι από το ίδιο το κόμμα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ολοένα πιο προσωποκεντρική τάση της κυπριακής πολιτικής σκηνής.

Η δημοσκόπηση καταγράφει, ακόμη, ότι υποθέσεις όπως το Videogate και η υπόθεση «Σάντη» εξακολουθούν να επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα και την εικόνα του πολιτικού συστήματος, με περισσότερο από το μισό εκλογικό σώμα να θεωρεί ότι το Videogate προκάλεσε σημαντική φθορά στην εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας και των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Παράλληλα, η υπόθεση «Σάντη» φαίνεται να διατηρεί υψηλή δημοσιότητα και πολιτικό αντίκτυπο, ενισχύοντας το γενικότερο κλίμα δυσπιστίας και πολιτικής κόπωσης.

7 στους 10 ανησυψούν για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής

Παρότι τα νέα πολιτικά σχήματα ενισχύονται σημαντικά, σχεδόν 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής λόγω της εισόδου κομμάτων χωρίς κοινοβουλευτική εμπειρία, γεγονός που αποτυπώνει την ταυτόχρονη απογοήτευση από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα αλλά και την επιφύλαξη απέναντι στις νέες πολιτικές δυνάμεις.

Τέλος, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και τα social media, με το 91,3% να δηλώνει ότι ενημερώνεται καθημερινά ή συχνά μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αν και οι πολίτες εμφανίζονται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αυθεντικότητα και τον ανθρώπινο λόγο παρά στην έντονη ψηφιακή παρουσία ή την καταγγελτική ρητορική.

Ταυτότητα

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 4–6 Μαΐου 2026

Δείγμα: 1.555 άτομα

Σφάλμα: ±2,3%