ΔΗΣΥ προς ΑΚΕΛ: «Αντί να νουθετείτε και να σπέρνετε φοβίες, κάντε επιτέλους μια αυτοκριτική»

Με φόντο την αντιπαράθεση γύρω από το ΕΛΑΜ και τις μετεκλογικές ισορροπίες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026, ο ΔΗΣΥ απαντά στις αιχμές του ΑΚΕΛ, κατηγορώντας το κόμμα της Αριστεράς για «συνωμοσίες», «παραπληροφόρηση» και προσπάθεια δημιουργίας πόλωσης. Υπενθυμίζεται ότι, σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ είχε αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, ότι «ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στρώνουν το χαλί στο ΕΛΑΜ και τον φασισμό για να βρεθεί κι επίσημα στη διακυβέρνηση του τόπου».

Ο ΔΗΣΥ, με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του, Ονούφριου Κουλλά, αναφέρει ότι «με φρασεολογία και μεθόδους παραπληροφόρησης άλλων εποχών, το ΑΚΕΛ εξυφαίνει συνωμοσίες στη βάση αυθαίρετων ερμηνειών, απλά για να δημιουργήσει πόλωση και να εξυπηρετήσει το δικό του αφήγημα»

Προσθέτει δε ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην παρουσίαση σύγχρονων προτάσεων και λύσεων για την κοινωνία», ενώ υποστηρίζει πως το ΑΚΕΛ «παραμένει προσκολλημένο στις αντιλήψεις που μας οδήγησαν στην χρεωκοπία και την ανυποληψία».

«Αντί λοιπόν να νουθετεί άλλους και να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και φοβίες από το πουθενά, καλύτερα να κάνει έστω και την ύστατη μια αυτοκριτική», καταλήγει ο κ. Κουλλάς.