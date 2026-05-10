Βρετανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν σε απομονωμένο νησί για να παράσχουν βοήθεια σε κρούσμα χανταϊού (βίντεο)

Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν έναν Βρετανό υπήκοο που εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού.

🔴British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Ο άνδρας είχε αποβιβαστεί από το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από ένα θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού, στα μέσα Απριλίου στο πιο απομακρυσμένο κατοικημένο υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, όπου ζει.

Ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο και λέγεται ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση ενώ βρίσκεται σε απομόνωση. Έξι κρούσματα του ιού έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων Βρετανών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή εκτός πλοίου.

9,788km from the UK across the South Atlantic, one operation 🪂@BritishArmy and @RoyalAirForce joined forces to deliver urgent medical supplies to one of the world’s most remote communities, Tristan da Cunha. pic.twitter.com/uOQJP6pmcy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2026

Συγκεκριμένα μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης έπεσαν με αλεξίπτωτο στο Τριστάν ντα Κούνια - ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό που θεωρείται από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου - έχοντας πετάξει από την βάση της RAF Brize Norton.

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές πήδηξαν μαζί με μια νοσοκόμα εντατικής θεραπείας και έναν γιατρό εντατικής θεραπείας, οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια στο νησί, το οποίο συνήθως διαθέτει ιατρική ομάδα δύο ατόμων.

Προσγειώθηκαν στο γήπεδο γκολφ του νησιού, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης.

🪂Our troops jumped in to deliver critical medical support to Tristan da Cunha – Britain’s most remote inhabited Overseas Territory – after a suspected case of Hantavirus was identified on the island.



Read more: https://t.co/gpOKmgQwv6 pic.twitter.com/CQ1WTtwf03 — 16 Air Assault Brigade Combat Team (@16AirAssltBCT) May 10, 2026

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός έστειλε με αλεξίπτωτο ιατρικό προσωπικό για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίσης ρίψη οξυγόνου από ένα RAF A400M, με τις προμήθειες να βρίσκονται σε «κρίσιμο επίπεδο» στο νησί, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Πηγή: cnn.gr