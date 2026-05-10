Βρετανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν σε απομονωμένο νησί για να παράσχουν βοήθεια σε κρούσμα χανταϊού (βίντεο)

Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν έναν Βρετανό υπήκοο που εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού.

Ο άνδρας είχε αποβιβαστεί από το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από ένα θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού, στα μέσα Απριλίου στο πιο απομακρυσμένο κατοικημένο υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, όπου ζει.

 

Ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο και λέγεται ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση ενώ βρίσκεται σε απομόνωση. Έξι κρούσματα του ιού έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων Βρετανών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή εκτός πλοίου.

Συγκεκριμένα μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης έπεσαν με αλεξίπτωτο στο Τριστάν ντα Κούνια - ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό που θεωρείται από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου - έχοντας πετάξει από την βάση της RAF Brize Norton.

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές πήδηξαν μαζί με μια νοσοκόμα εντατικής θεραπείας και έναν γιατρό εντατικής θεραπείας, οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια στο νησί, το οποίο συνήθως διαθέτει ιατρική ομάδα δύο ατόμων.

Προσγειώθηκαν στο γήπεδο γκολφ του νησιού, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός έστειλε με αλεξίπτωτο ιατρικό προσωπικό για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίσης ρίψη οξυγόνου από ένα RAF A400M, με τις προμήθειες να βρίσκονται σε «κρίσιμο επίπεδο» στο νησί, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Πηγή: cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

