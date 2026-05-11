Έξω φρενών με Οδυσσέα το ΑΚΕΛ: «Αισχροί οι ισχυρισμοί για εμπλοκή Στεφάνου σε σκάνδαλο - Παριστάνει τον Μεσσία»

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι επανέλαβε, όπως αναφέρει, «αστήρικτο και ανέντιμο ισχυρισμό» περί εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα του κόμματος στο σκάνδαλο του Βασιλικού.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει τη συμφωνία για το Βασιλικό, προσθέτοντας ότι ο κ. Μιχαηλίδης γνωρίζει τη στάση του κόμματος, αλλά, όπως υποστηρίζει, επιλέγει να επιτίθεται στο ΑΚΕΛ και στον Γενικό του Γραμματέα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

O Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε σήμερα στο κρατικό κανάλι τον αστήριχτο και ανέντιμο ισχυρισμό ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι αναμεμιγμένος στο σκάνδαλο του Βασιλικού.

Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μιχαηλίδης, που για λόγους που μόνο ο ίδιος αποφάσισε να επιτίθεται με αυτό τον αισχρό τρόπο κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικό του Γραμματέα.

Είναι πραγματικά λυπηρό να στηρίζει ο κ. Μιχαηλίδης όλη του την προεκλογική εκστρατεία σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος ως Μεσσίας που θα τα βάλει με τη διαφθορά χαρακτηρίζοντας όλους τους υπόλοιπους διεφθαρμένους.

Αυτό είναι το ήθος που θέλει να φέρει το κόμμα του που τάχα θέλει ν’ αναθεσμίσει το κράτος;

Η Κύπρος είναι μικρή και όλος ο κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει το ποιος είναι καθένας. Ασφαλώς δεν αναμένουμε ότι θα συμφωνούμε όλοι σε όλα, όμως αυτό είναι ένα πράγμα και είναι άλλο να ρίχνει λάσπη ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ για να κερδίσει λίγες ψήφους.

Αν όντως όλοι εννοούμε αυτά που λέμε, ας επικεντρωθούμε στη συζήτηση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.