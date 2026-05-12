Χασίμ Ντιάν: «Περιορισμένες αλλά ουσιαστικές» οι εξελίξεις στο Κυπριακό από τον Οκτώβριο του 2025

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP), Χασίμ Ντιάν, δήλωσε την Τρίτη ότι τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί περιορισμένες αλλά ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Μιλώντας σε Φόρουμ Πολιτικής της ΕΕ με την ευκαιρία των 20 ετών εφαρμογής του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στο Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, ο κ. Ντιάν δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στη διευκόλυνση της διαδικασίας των υπό κυπριακή ηγεσία και κυπριακής ιδιοκτησίας διαπραγματεύσεων, με στόχο μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

«Σε αυτό το πλαίσιο, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί περιορισμένες αλλά ουσιαστικές εξελίξεις. Από τον Οκτώβριο του 2025, έχουμε διαπιστώσει μεγαλύτερη προθυμία και δέσμευση από τους δύο ηγέτες να εμπλακούν σε διάλογο, να επιτύχουν συναίνεση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που υπερβαίνουν τη διαχωριστική γραμμή», ανέφερε.

Ο κ. Ντιάν πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το αποτέλεσμα της τελευταίας συνάντησης των ηγετών την περασμένη Παρασκευή, οπόταν κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για το συμβουλευτικό σώμα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε σχέδιο για τη βελτίωση και διασφάλιση της τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί, να προχωρήσουν σε συντονισμένη αντιμετώπιση της νόσου του αφθώδους πυρετού και να εξετάσουν οικονομικά ζητήματα, όπως ο χαρακτηρισμός προϊόντων ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Σύμφωνα με τον κ. Ντιάν, τα Ηνωμένα Έθνη πιστεύουν ότι αυτά «τα σταδιακά βήματα έχουν σημασία και ότι απαιτείται διαρκής εμπλοκή για μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, «είναι πλήρως προσηλωμένοι στο να οικοδομήσουν πάνω στα πρόσφατα θετικά βήματα, με στόχο όλα τα μέρη να μπορέσουν να εμπλακούν σε ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις τους επόμενους μήνες».

Ο κ. Ντιάν σημείωσε ότι η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ και να στηρίζει τις κρίσιμες προσπάθειές της για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται στενά με τις δύο πλευρές «για τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας εντός και γύρω από τη νεκρή ζώνη και για την ελαχιστοποίηση περιστατικών, ώστε οι εξελίξεις επί του εδάφους να μην αποσπούν την προσοχή των ηγετών από την ευρύτερη πολιτική διαδικασία», είπε.

Αναφερόμενος στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, δήλωσε ότι η ειρήνη, η συμφιλίωση, η αλληλεγγύη και η συνεργασία είναι αξίες ιδιαίτερα σημαντικές στην Κύπρο, όπου το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνδέεται άμεσα με την αναζήτηση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό.

Σημείωσε ότι οι φετινοί εορτασμοί συμπίπτουν με την 20ή επέτειο του προγράμματος βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. «Για δύο δεκαετίες, το πρόγραμμα βοήθειας έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην υποστήριξη της δικοινοτικής συνεργασίας σε ολόκληρο το νησί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτές οι προσπάθειες ευθυγραμμίζονται στενά με το έργο οικοδόμησης εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας ότι η ειρήνη δεν διατηρείται μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά και μέσω εμπιστοσύνης, ευκαιριών και καθημερινής συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου, μίλησε για «μια αργή, σπειροειδή πορεία προς το συναινετικό μοντέλο». Είπε ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία όσων έχουν ήδη γίνει και όσων συνεχίζουν να επιτυγχάνονται.

«Πρέπει διαρκώς να έχουμε κατά νου και να καθοδηγούμαστε από την ανάγκη να απαντήσουμε αποτελεσματικά το πιο πιεστικό ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, το οποίο σχετίζεται με το κρίσιμο δίλημμα για το μέλλον που αναπόφευκτα αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι η επιλογή ανάμεσα σε μια ομοσπονδιακή, επανενωμένη Κύπρο με λειτουργικούς θεσμούς συναινετικής διακυβέρνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τη συνέχιση ενός ανταγωνιστικού, συγκρουσιακού και βασισμένου στη σύγκρουση παραδείγματος που θα υποβάλει την Κύπρο σε ένα προβληματικό μέλλον», είπε.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για επίτευξη πολιτικής διευθέτησης από το 2004 μέχρι σήμερα, οι οποίες, όπως είπε, οδήγησαν σε συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν σε βασικά κεφάλαια, και παρατηρώντας τη δυναμική που αναπτύσσεται σε κοινωνικό επίπεδο, ο κ. Μενελάου επεσήμανε ότι πιστεύει πως «βρισκόμαστε, όσο ουτοπικό κι αν ακούγεται σε κάποιους, σε μια αργή, σπειροειδή πορεία προς το συναινετικό μοντέλο, το οποίο φυσικά χρειάζεται να γίνει πιο συνεκτικό και πιο συγκεκριμένο».

Με αφορμή την 20ή επέτειο εφαρμογής του κανονισμού οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο κ. Μενελάου υπογράμμισε τις δυνατότητες της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσον, μετά τις μέχρι σήμερα ανεπιτυχείς προσπάθειες για συνολική διευθέτηση, η προοπτική επανένωσης θα παρέμενε ζωντανή χωρίς τη διάσταση που προσφέρει η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτή η δυνατότητα έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο για ένα πλαίσιο πολιτικών, οικονομικής στήριξης και συμμετοχής για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και για την ανάπτυξη συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή», ανέφερε.

Σημειώνοντας ότι πάντα θα υπάρχει περιθώριο και ευκαιρίες για περισσότερα, είπε ότι όσο περισσότερα γίνονται, τόσο καλύτερο θα είναι για τις προσπάθειες επανένωσης.

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος Ειδικός Αντιπρόσωπος, Μεχμέτ Ντανά, επεσήμανε ότι τα τελευταία 20 χρόνια το πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ έχει προσφέρει σημαντική συμβολή μέσω στήριξης σε υποδομές, εκπαίδευση, περιβαλλοντική προστασία, δημόσια υγεία, πολιτιστική κληρονομιά, ενίσχυση ικανοτήτων, την κοινωνία των πολιτών και πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ βοήθησε επίσης στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι έχει επίσης χρηματοδοτήσει κοινές δράσεις, όπως το έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομις.

Aνέφερε, ακόμα, ότι αυτή η επέτειος προσφέρει την ευκαιρία να επανεξεταστεί πώς η διεθνής κοινότητα γενικότερα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, μπορούν να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική επίτευξη λύσης στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ