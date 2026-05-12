Νέα επίθεση Στεφάνου σε Μιχαηλίδη για το Βασιλικό: «Για λίγες ψήφους είσαι έτοιμος να σπιλώσεις κόσμο - Αν συνεχίσεις τα ψέματα, θα...»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με φόντο τις αναφορές για την υπόθεση του Βασιλικού.

Σε γραπτή του δήλωση ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, κατηγόρησε τον κ. Μιχαηλίδη ότι επιμένει να διατυπώνει ψευδείς ισχυρισμούς, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι άσκησε πιέσεις προς τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου για να ανατεθεί το έργο σε συγκεκριμένους υπεργολάβους.

Παράλληλα, κάλεσε τον ίδιο τον υπουργό να επιβεβαιώσει δημόσια αν δέχθηκε ποτέ οποιαδήποτε παρέμβαση από τον ίδιο για το συγκεκριμένο θέμα.

Μάλιστα, προειδοποιεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι «αν συνεχίσει τα ψέματα θα ζητήσω να δοθούν τα εμπιστευτικά πρακτικά στη δημοσιότητα για να δούμε τι έχει λεχθεί. Είναι τότε που θ’ αποκαλυφθεί πλήρως ότι για λίγες ψήφους και για να ικανοποιήσει αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του, ότι είναι ο μόνος αδιάφθορος, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι έτοιμος να σπιλώσει κόσμο και να ισοπεδώσει ανθρώπους».

Αυτούσια η δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ

Επιμένει ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης να ψεύδεται. Σήμερα ανακάλυψε ότι δήθεν πίεζα τον τότε Υπουργό Ενέργειας για να δώσει το έργο σε συγκεκριμένους υπεργολάβους.

Καλώ τον κ. Παπαναστασίου να μαρτυρήσει αν ποτέ του τηλεφώνησα ή τον πίεσα για να δοθεί το έργο σε συγκεκριμένο υπεργολάβο τη στιγμή που η θέση για να συνεχιστεί το έργο με τους συγκεκριμένους υπεργολάβους ήταν της Κυβέρνησης.

Το τι ακριβώς λέχθηκε στη Βουλή είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Αν συνεχίσει ο κ. Μιχαηλίδης τα ψέματα θα ζητήσω να δοθούν τα εμπιστευτικά πρακτικά στη δημοσιότητα για να δούμε τι έχει λεχθεί. Είναι τότε που θ’ αποκαλυφθεί πλήρως ότι για λίγες ψήφους και για να ικανοποιήσει αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του, ότι είναι ο μόνος αδιάφθορος, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι έτοιμος να σπιλώσει κόσμο και να ισοπεδώσει ανθρώπους.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζω ότι τρεις μέρες πριν από την συγκεκριμένη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας χαρακτήρισα το Βασιλικό «ένα μεγάλο σκάνδαλο» καθώς και ότι με δική μου επιστολή ζητήθηκε έρευνα για το σκάνδαλο του Βασιλικού από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Μπορεί να μη συμφωνούμε όλοι σε όλα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να επιδοθούμε στον κανιβαλισμό. Αν κάποιοι επιλέγουν τον λαϊκισμό και την τοξικότητα, θα μας βρουν απέναντί τους. Όταν πρόκειται για θέματα ηθικής ακεραιότητας η απάντησή μας είναι: μηδενική ανοχή.