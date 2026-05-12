Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο: «Στα σκαριά συμμαχία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ», λέει το ΑΚΕΛ

Τους τόνους ανεβάζει το ΑΚΕΛ απέναντι σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη συμμαχία των δύο κομμάτων με το ΕΛΑΜ και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από τις ηγεσίες των δύο κομμάτων για το ενδεχόμενο επίσημης συνεργασίας με το ΕΛΑΜ. Σε γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά, αναφέρεται στις πρόσφατες συνεντεύξεις της Προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου και του υποψήφιου βουλευτή με το ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, υποστηρίζοντας ότι άνοιξαν την πόρτα συνεργασίας με το ΕΛΑΜ.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η ενίσχυση του ΕΛΑΜ τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε στη γιγάντωσή του, ενώ θέτει ερωτήματα κατά πόσο το κόμμα λειτουργεί ως «χρήσιμη εφεδρεία» για ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ σε κρίσιμες πολιτικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανάγκη απομόνωσης της ακροδεξιάς και υποστηρίζει ότι μόνο το ΑΚΕΛ μπορεί να αποτελέσει τον πολιτικό πόλο που θα σταθεί απέναντι σε μια ενδεχόμενη συνεργασία των τριών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας την 24η Μαΐου ως κρίσιμη στιγμή για τη δημοκρατία στον τόπο.

Αυτούσια η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά:

Μόνο ένα ισχυρό ΑΚΕΛ μπορεί να σταθεί απέναντι στη συμμαχία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ που είναι στα σκαριά

Τρεις μέρες μετά τις συνεντεύξεις Αννίτας Δημητρίου και Χρύση Παντελίδη με τις οποίες άνοιξαν την πόρτα της συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ, τα δύο κόμματα κρύβονται από τους πολίτες.

Αυτή η εξέλιξη είναι μια κομβική στιγμή στα πολιτικά πράγματα του τόπου και για αυτό το ΑΚΕΛ ρωτά εκ νέου τις ηγεσίες του Συναγερμού και του ΔΗΚΟ: Είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν -κι επίσημα πλέον- με το ΕΛΑΜ, το νεοναζιστικό μόρφωμα όπως και οι ίδιοι το χαρακτήριζαν μέχρι πρόσφατα; Δεν αντιλήφθηκαν ότι η πριμοδότηση που του έδωσαν τόσα χρόνια οδήγησε στην γιγάντωσή του; Δεν βλέπουν άραγε ότι ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση και η Προεδρία της Ελλάδας αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να απομονώνεται το παράρτημα μιας εγκληματικής οργάνωσης; Ή μήπως το ΕΛΑΜ είναι η χρήσιμη εφεδρεία του Συναγερμού και του ΔΗΚΟ στις εκλογές για την Προεδρία του κράτους και της Βουλής αλλά και σε οριακές ψηφοφορίες στη Βουλή.

Ο κυπριακός λαός -που μαρτύρησε από τα εγκλήματα της ακροδεξιάς σε αυτό τον τόπο- δικαιούται να γνωρίζει. Ο κυπριακός λαός -που βλέπει την ακροδεξιά να δηλητηριάζει την κοινωνία με μίσος- δικαιούται να γνωρίζει. Το σίγουρο είναι ότι το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία είναι ο ισχυρός πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι από τη συμμαχία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ που είναι στα σκαριά. Που μπορεί να τους κόψει τα σχέδια και τη φόρα. Η 24η του Μάη είναι μια στιγμή κρίσιμη για τη δημοκρατία στον τόπο μας.