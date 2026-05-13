Υπουργικό: Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για ΣΥΟΠ - Νέα μέτρα ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς

Σημαντικές αποφάσεις με επίκεντρο την αναβάθμιση του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) και τη συνολική ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς αναμένεται να λάβει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο επίκεντρο της σημερινής απόφασης βρίσκεται η πλήρης ασφαλιστική προστασία των ΣΥΟΠ, με τον Πρόεδρο να χαρακτηρίζει το μέτρο ως «ηθική υποχρέωση της Πολιτείας» απέναντι στους συμβασιούχους οπλίτες.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό καλείται να εγκρίνει κανονισμούς που θα εξισώνουν την ασφαλιστική κάλυψη των ΣΥΟΠ με εκείνη των μόνιμων στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε περίπτωση θανατηφόρου ή σοβαρού ατυχήματος κατά την εκτέλεση καθήκοντος. Η πρόνοια προβλέπει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 115.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον 95.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Ο Πρόεδρος συνέδεσε τη σημερινή απόφαση με τη στρατηγική μετάβασης της Εθνικής Φρουράς σε πιο επαγγελματικό μοντέλο λειτουργίας, υπογραμμίζοντας πως «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος ξεκινά μέσα από την ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό».

Παράλληλα, έκανε απολογισμό των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από το 2023 για τους ΣΥΟΠ, παρουσιάζοντας τη σημερινή απόφαση ως συνέχεια μιας ευρύτερης πολιτικής αναβάθμισης του θεσμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

καθιέρωση σταθερού εισοδήματος, 13ου μισθού και τιμαριθμικών αναπροσαρμογών,

αύξηση του ορίου παραμονής στην Εθνική Φρουρά από τα 42 στα 57 έτη,

αύξηση του ορίου πρόσληψης από τα 27 στα 35 έτη,

δυνατότητα μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς μέσω γραπτών εξετάσεων, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία,

αύξηση ειδικών επιδομάτων από 100 σε 150 ευρώ, και από 200 σε 250 ευρώ για προσωπικό σε ΛΟΚ, ΟΥΚ, αποναρκοθέτηση και νοσηλευτές,

εξίσωση επιδομάτων επικινδυνότητας με αυτά των μόνιμων στελεχών,

καθώς και μοριοδότηση της υπηρεσίας τους για προσλήψεις σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Πολιτική Άμυνα.

Ο Πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει τις εξαγγελίες με τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, λέγοντας πως η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρεί τόσο σε κοινωνικές παρεμβάσεις όσο και σε ενίσχυση της άμυνας.