Νικόλας - Οδυσσέας σε debate με σκληρές αιχμές: «Ευθύνες» στον τέως Ελεγκτή για ΟΕΔΑ Πεντακώμου – «Διχασμένη προσωπικότητα το ΔΗΚΟ», λέει ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε το ντιμπέιτ μεταξύ του επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA με τη Στέλλα Σάββα, με αιχμή τις εξελίξεις γύρω από την ΟΕΔΑ Πεντακώμου, τις καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου και τις πολιτικές συνεργασίες ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Την αντιπαράθεση σημάδεψε η συζήτηση γύρω από το σκάνδαλο της ΟΕΔΑ Πεντακώμου και τις έρευνες για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επικαλέστηκε έκθεση που, όπως είπε, καταλογίζει ευθύνες στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για κακοδιαχείριση στην υπόθεση της ΟΕΔΑ Πεντακώμου. «Ο φορολογούμενος πληρώνει τη λυπητερή για μια χωματερή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Απαντώντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι γνωρίζει για την έρευνα, τονίζοντας όμως ότι δεν έχει στην κατοχή του το σχετικό πόρισμα, αλλά έμαθε από τις εφημερίδες ότι κατηγορείται. Υποστήριξε ακόμη ότι την υπόθεση «τη θυμήθηκαν τώρα ενώ η Νομική Υπηρεσία την είχε από το 2023».

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ αναφέρθηκε και σε παλαιότερη διαδικασία του 2018, λέγοντας ότι αρχικά υπήρξε επιτροπή που τον δικαίωνε, ωστόσο στη συνέχεια διορίστηκε νέα επιτροπή επειδή «δεν άρεσε το αποτέλεσμα» στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Όσον αφορά τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ότι δεν τον θεωρεί διεφθαρμένο. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο κ. Σαββίδης «χωρίς ντροπή έγραφε ότι είμαι ανέντιμος, αλαζόνας και αναξιοπρεπής και το επιβεβαίωσε στο δικαστήριο».

Καταγγελίες για Δήμο Πάφου και Φαίδωνα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις καταγγελίες που αφορούν τον Δήμο Πάφου και τον Φαίδωνα Φαίδωνος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι «κατά σύμπτωση μόνο οι καταγγελίες του Φαίδωνα δεν διερευνήθηκαν» όσο ο κ. Μιχαηλίδης ήταν Γενικός Ελεγκτής, σημειώνοντας ότι σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει «τρύπες εκατομμυρίων».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε ότι οι αναφορές περί συγκάλυψης είναι «ψέμα», εξηγώντας ότι οι καταγγελίες του Δήμου Πάφου ακολουθούσαν τη διαδικασία «Αστυνομία – Νομική Υπηρεσία – Ελεγκτική Υπηρεσία», όπως προβλεπόταν. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου ήταν από τους δήμους που για χρόνια χρησιμοποιούσαν ιδιώτες ελεγκτές, κάτι που, όπως είπε, γινόταν «κατά κανόνα λόγω ανάγκης», παρότι προσωπικά διαφωνούσε με την πρακτική.

Ο Χασαπόπουλος και ο Παπαδάκης

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι καταγγελίες του Ανδρέα Χασαπόπουλου κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ψευδορκία. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τις αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου «παλιά ξινισμένα σταφύλια», υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνει τους ίδιους ισχυρισμούς εδώ και μήνες.

Όσον αφορά τον αποκλεισμό του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση «Σάντη», ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» από πλευράς Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καλώντας τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ να πράξει το ίδιο και για τον εαυτό του λόγω της καταγγελίας για ψευδορκία και την ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Για τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι «οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν», ενώ για το ενδεχόμενο αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο απάντησε τα εξής: «Προς μεγάλη σας απογοήτευση δεν θα αποσυρθώ».

Από την τηλεμαχία δεν έλειψε και η αντιπαράθεση για τις πολιτικές συνεργασίες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ είναι «το κατεξοχήν κεντρώο κόμμα» και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. «Δεν αποκλείουμε συνεργασία ούτε με το ΑΛΜΑ ούτε με την Άμεση Δημοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά καιρούς το ΔΗΚΟ έχει ψηφίσει νομοσχέδια τόσο με το ΑΚΕΛ όσο και με το ΕΛΑΜ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε το ΔΗΚΟ «κόμμα με διχασμένη προσωπικότητα», σημειώνοντας ότι συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ενώ ταυτόχρονα συζητά συνεργασίες με ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, παρά το ότι ανήκει στους Σοσιαλιστές της Ευρώπης. Για το ΑΛΜΑ ανέφερε ότι κινείται «στο εκσυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό κέντρο», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με το ΕΛΑΜ».

