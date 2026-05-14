Πράσινο Κόμμα για την απόσυρση υποψηφίου: «Πολιτικοί κύκλοι υποκινούν τη στοχοποίηση του Δάτη Καλάλη» – Ζητά παρέμβαση Αστυνομίας

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη το Πράσινο Κόμμα Κύπρου, ανακοινώνοντας την απόσυρση του υποψήφιου βουλευτή του, Δάτη Καλάλη, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας άγριας και οργανωμένης εκστρατείας εκφοβισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, ο νεαρός τελειόφοιτος φοιτητής Ιατρικής δέχθηκε ακραία λεκτική βία, απειλές και δημόσιο χλευασμό από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του. Η κατάσταση πήρε δραματικές διαστάσεις, καθώς ο κ. Καλάλη έφτασε στο σημείο να μείνει μετά από ενέργειες του ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζε, ενώ πλέον εκφράζονται φόβοι ακόμη και για την προσωπική του ασφάλεια.

Το Πράσινο Κόμμα αφήνει σαφείς αιχμές κατά συγκεκριμένων πολιτικών κύκλων, σημειώνοντας πως η στοχοποίηση του υποψηφίου υποκινείται από «συμφέροντα που επενδύουν στον φόβο και τον διχασμό για μικροπολιτικά οφέλη».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πράσινου Κομματος σχετικά με το θέμα της αποχώρησης του υποψήφιου βουλευτή Δάτη Καλάλη:

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το κλίμα φασισμού, χλευασμού και bullying που οδήγησε στην αποχώρηση του υποψήφιου βουλευτή μας, Δάτη Καλάλη, από το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Ο Δάτης Καλάλη, τελειόφοιτος φοιτητής Ιατρικής, από την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του δέχτηκε απειλές, λεκτική βία και ακραίο χλευασμό, τόσο από τον ιδιοκτήτη της οικίας που ενοικίαζε όσο και από άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιδόθηκαν σε μια οργανωμένη προσπάθεια δημόσιας διαπόμπευσης και εκφοβισμού.

Η κατάσταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, σε σημείο που ο νεαρός υποψήφιος να μείνει άστεγος και να αισθάνεται φόβο ακόμη και για την προσωπική του ασφάλεια, οδηγούμενος τελικά στην απόφαση να αποσυρθεί από την εκλογική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτής της στοχοποίησης φαίνεται να υποκινείται και να τροφοδοτείται από συγκεκριμένους κομματικούς και πολιτικούς κύκλους, οι οποίοι επενδύουν συνειδητά στον φόβο, τον διχασμό και τη μισαλλοδοξία για μικροπολιτικά οφέλη.

Ο Δάτης αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής ενσωμάτωσης στην κυπριακή κοινωνία. Ήρθε στην Κύπρο σε ηλικία μόλις 9 ετών, μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες και, παρά την εγκατάλειψη από τον πατέρα του, κατάφερε με σκληρή δουλειά και αφοσίωση να διακριθεί επανειλημμένα εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών, γεγονός που οδήγησε και στην τιμητική παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Αντί η κοινωνία μας να αγκαλιάζει νέους ανθρώπους που αγωνίζονται, μορφώνονται και προσφέρουν στον τόπο, επιλέγει συχνά να τους στοχοποιεί, να τους εξευτελίζει και να τους σπρώχνει στο περιθώριο.

Ως Πράσινο Κόμμα στεκόμαστε δίπλα στον Δάτη Καλάλη με απόλυτο σεβασμό, στήριξη και αλληλεγγύη. Η αποχώρησή του δεν αποτελεί προσωπική ήττα. Είναι μια βαθιά αποτυχία της κοινωνίας μας να προστατεύσει έναν νέο άνθρωπο από το μίσος, τον ρατσισμό και τη βία.

Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Γιατί όταν ένας νέος άνθρωπος φοβάται να συμμετέχει στα κοινά…

όταν η διαφορετικότητα γίνεται στόχος…

όταν ο δημόσιος εξευτελισμός θεωρείται «άποψη» και η απανθρωπιά «πολιτική πρακτική»…Τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο πού πάει η πολιτική. Το ερώτημα είναι πού πάμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι.

Τέλος ξεκαθαρίζουμε ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Ζητούμε άμεσες ενέργειες από την αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς ώστε να διαφυλαχτεί η αξιοπρέπεια ενός νέου ανθρώπου που παλεύει μαζί με τη μητέρα του να επιβιώσει.