Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Ανδρέας Χασαπόπουλος: Κατέθεσε για την καταγγελία περί ψευδορκίας κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Στο κατώφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου βρέθηκε πριν από λίγο ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, προκειμένου να δώσει επίσημη κατάθεση και να προσκομίσει αποδεικτικό υλικό σε συνέχεια της καταγγελτικής επιστολής που απέστειλε προς τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η καταγγελία στρέφεται κατά του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ και πρώην Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τον κ. Χασαπόπουλο να εγείρει σοβαρά ζητήματα ενδεχόμενης ψευδορκίας.

Ειδικότερα, ο κ. Χασαπόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατέθεσε ψευδώς όταν ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου ότι «ουδέποτε είχε δηλώσει ή είχε αφήσει να υπονοηθεί στήριξη ή σχέση οποιασδήποτε μορφής με την Ομάδα Στήριξής του στο Facebook».

Στην επιστολή του, ο κ. Χασαπόπουλος φέρεται επίσης να αναφέρει ότι διαθέτει αποδεικτικό υλικό, το οποίο προτίθεται να προσκομίσει στις αρμόδιες Αρχές.