Ελέγχους σε εκλογικά κέντρα θα διενεργήσουν λειτουργοί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Ελέγχους σε εκλογικά κέντρα θα διενεργήσουν λειτουργοί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Ελέγχους σε εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές θα διενεργήσουν λειτουργοί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Επίτροπος, Μαρία Χριστοφίδου, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο κατά πόσον στους εκλογικούς καταλόγους που διατίθενται σε κόμματα και υποψηφίους περιλαμβάνονται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν θα πρέπει να αναφωνείται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, αλλά ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου, ώστε να αποφεύγεται η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι εκλογικοί κατάλογοι και τυχόν σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και θα πρέπει να καταστρέφονται καταλλήλως.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

