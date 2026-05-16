«Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον μου και έκαναν πίσω»: Τι καταγγέλλει ο Μακάριος Δρουσιώτης για πολιτικές παρεμβάσεις και συγκάλυψη

Σε σοβαρές καταγγελίες περί πολιτικών παρεμβάσεων, παρασκηνιακού ελέγχου της Αστυνομίας και απόπειρας στοχοποίησής του προχώρησε με ανάρτησή του ο υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης, υποστηρίζοντας ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του το οποίο τελικά δεν εκτελέστηκε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, περί τα μέσα Απριλίου η Αστυνομία φέρεται να προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του, κατόπιν – όπως αναφέρει – «πολιτικής καθοδήγησης» από το Προεδρικό. Όπως υποστηρίζει, τόσο οι πληροφορίες όσο και το κατηγορητήριο διέρρευσαν στον Τύπο, ενώ αναφέρθηκε και σε δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος περί τιμωρίας του για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τελικά οι Αρχές υπαναχώρησαν λόγω του φόβου αντίδρασης της κοινής γνώμης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσής του μέσω διαρροών. Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με το επικείμενο πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», αλλά και με την υπόθεση FOCUS, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη παρουσία του στη νέα Βουλή θα δυσχέραινε – όπως αναφέρει – προσπάθειες συγκάλυψης.

Στην ανάρτησή του κατονομάζει τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ως πρόσωπο που «κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο», ενώ κάνει αναφορά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνδέοντάς τον με την υπόθεση του εκλιπόντος επιχειρηματία Ανδρέας Βγενόπουλος και τις έρευνες γύρω από τη FOCUS.

Παράλληλα, επικαλείται παλαιότερες αστυνομικές έρευνες για μετακινήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Focus Maritime Corp και άλλης συνδεδεμένης εταιρείας από τη Λαϊκή Τράπεζα, υποστηρίζοντας ότι το κόστος μεταφέρθηκε στους φορολογούμενους, τους κουρεμένους καταθέτες και τους κατόχους αξιογράφων.

Τέλος, καλεί τους πολίτες, ενόψει των εκλογών, να επιλέξουν ανάμεσα – όπως αναφέρει – σε όσους «αναλαμβάνουν ρίσκα υπέρ του συνόλου» και στο «διεφθαρμένο σύστημα», σημειώνοντας ότι το Volt Cyprus δημιουργήθηκε με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.