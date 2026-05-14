Υποψήφια του ΑΛΜΑ διαχωρίζει τη θέση της: Εκφράζει θλίψη για τη στάση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και της Νικολέτας Τσικκίνη απέναντι στους δημοσιογράφους

Η Θεριστή διαχωρίζει τη θέση της: Εκφράζει θλίψη για τη στάση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και της Νικολέτας Τσικκίνη απέναντι στους δημοσιογράφους

«Θλίβομαι για τον τρόπο με τον οποίο η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκφράστηκε απαξιωτικά αναφερόμενη στη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα», ανέφερε η υποψήφια του κινήματος ΑΛΜΑ Μαρία Θεριστή, διαχωρίζοντας τη θέση της με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Την ίδια διαφωνία και θλίψη», πρόσθεσε, «εκφράζω και για ανάρτηση της κ. Νικολέτας Τσικκίνη, αξιωματούχου του κόμματος μου, στην οποία έκανε λόγο για "γραφική δημοσιογραφία προσωπικών συμφερόντων", αναφερόμενη στον δημοσιογράφο Κυριάκο Πομιλορίδη».

Ακολούθως τόνισε ότι «οι πολιτικοί με βάση τη νομολογία του ΕΔΑΔ, είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται και την πιο δριμεία κριτική».

«Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων», συμπλήρωσε, «δεν είναι ίδιον πολιτικού πολιτισμού, ούτε τα μαθήματα καθ' έδρας προς τους δημοσιογράφους».

«Έχω ένα λόγο παραπάνω», σημείωσε, «να γράφω τα πιο πάνω και ως άνθρωπος που υπηρέτησα τη δημοσιογραφία».

«Στο μεταξύ», συνέχισε, «λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, δεν αποδέχθηκα πρόσκληση να συμμετάσχω αύριο σε πάνελ στον Αντέννα. Εάν προσκληθώ ξανά, σκέφτομαι πόσο αμήχανα θα νοιώσω, εάν συνεχίσει αξιωματούχος του κόμματος μου να βάλλει εναντίον δημοσιογράφων και άλλη υποψήφια να τους κάνει μαθήματα».

«Επί τη ευκαιρία», κατέληξε, «να αναφέρω ότι θα ήμουν πιο ευτυχής και εάν η ως άνω αξιωματούχος του κόμματος μου, έκανε π.χ. αναρτήσεις για να ασκήσει κριτική στην πρόεδρο ΔΗΣΥ, χωρίς να καταφεύγει κατ' επανάληψη στη φράση "είπε βαρέλες"».

Το σχόλιο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Υπενθυμίζεται ότι η υποψήφια βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ενοχλήθηκε με τη στάση της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής «Ενημέρωση Τώρα» Στέλλα Σάββα απέναντι στον επικεφαλής του ΑΛΜΑ και φιλοξενούμενο στην εκπομπή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάλιστα προχώρησε σε σχόλιο στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας τα εξής: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση».

Η τοποθέτηση της κ. Χαραλαμπίδου στην πλατφόρμα Χ δεν πέρασε απαρατήρητη, με την παρουσιάστρια στην εκπομπή να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση τα εξής: «Σε ευχαριστώ Ειρήνη μου, κι εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος!».