Καρογιάν: «Όχι συμβιβασμός με τη διχοτόμηση – Παραδειγματικές ποινές και δήμευση περιουσιών για τη διαφθορά»

H ΔΗΠΑ θα είναι παρούσα και στη νέα Βουλή, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο, ανέφερε σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο Προέδρος της Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι προχωρούν με ξεκάθαρες προτεραιότητες και αίσθημα ευθύνης.

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων για τις βουλευτικές εκλογές και αν πιστεύουν ότι θα έχει παρουσία στη νέα Βουλή, ο κ. Καρογιάν ανέφερε, «είμαστε πεπεισμένοι ότι η Παράταξη θα είναι παρούσα και στη νέα Βουλή, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο, εκφράζοντας τους πολίτες που αναζητούν σοβαρότητα, μετριοπάθεια και υπεύθυνη πολιτική στάση».

«Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη φωνή και την επιρροή μας στη Βουλή. Να παραμείνουμε ως κοινοβουλευτικό κόμμα και ως η δύναμη που θα συμβάλλει ουσιαστικά, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο», είπε, σημειώνοντας ότι η ΔΗΠΑ δεν δημιουργήθηκε συγκυριακά, ούτε ως ένα προσωρινό πολιτικό εγχείρημα. «Ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό πολιτικό κενό στον κεντρώο χώρο και να δώσει φωνή σε πολίτες που απορρίπτουν τις ακρότητες, τον φανατισμό και τις στείρες αντιπαραθέσεις» ανέφερε.

«Εμείς επιλέγουμε συνειδητά τη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια και την πολιτική ευθύνη. Αν αυτό επιλέξουν οι πολίτες στην κάλπη, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ένα πραγματικά καλό και ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη ΔΗΠΑ», είπε.

Στόχος προώθηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν καθημερινότητα πολιτών

Ο κ. Καρογιάν σημείωσε ακόμη ότι στη νέα Βουλή, προχωρούν «με ξεκάθαρες προτεραιότητες και αίσθημα ευθύνης».

Το συνταξιοδοτικό, ανέφερε, «αποτελεί κορυφαίο ζήτημα, με στόχο τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης». «Παράλληλα, θα εργαστούμε για την προώθηση ενός πιο ολοκληρωμένου οικονομικού μοντέλου που θα δίνει σημαντικές θέσεις εργασίες στους νέους ανθρώπους, θα καθιστά την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, θα ενισχύει τις επενδυτικές και τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας μας», πρόσθεσε.

«Στόχος μας είναι, η προώθηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν ακόμα παραπάνω την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, «δεν περιοριστήκαμε σε διακηρύξεις - προχωρήσαμε σε ουσιαστικές, καταλυτικές παρεμβάσεις και εμβολιάσαμε το κυβερνητικό πρόγραμμα σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία».

Έκανε αναφορά στην κατάθεση προτάσεων της ΔΗΠΑ για τη φορολογική μεταρρύθμιση πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν, σημείωσε, και στην συμβολή της Παράταξης στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «όπου επιμείναμε με συνέπεια στη μείωση των δήμων καθώς και στην προώθηση και ψήφιση νομοθεσιών που ενισχύουν τα δικαιώματα και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία».

Στεγαστικό, ακρίβεια

Ερωτηθείς ποιο είναι, κατά την άποψη τους, το μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και τί προτείνουν, ο κ. Καρογιάν σημείωσε τη δυσκολία στη στέγαση, την ακρίβεια και τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής.

«Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, τα βασικά αγαθά και τα ενοίκια να αυξάνονται, την ώρα που τα εισοδήματα δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό», είπε. «Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων πιστεύουμε ότι απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδιαίτερα του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες και κυρίως τους νέους ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Καρογιάν.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας, είπε, «ως ΔΗΠΑ, επιμένουμε στη θέση μας για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και στους λογαριασμούς της ΑΗΚ». Δηλαδή, σημείωσε, «πρέπει να τερματιστεί η επιβολή ΦΠΑ επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή φορολογία πάνω στην φορολογία και παρομοίως να τερματιστεί η επιβολή ΦΠΑ επί της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων στους λογαριασμούς της ΑΗΚ στην οποία περιλαμβάνεται και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Στο στεγαστικό, είπε, έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Στέγασης με βασικούς πυλώνες τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και την ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ προτείνουν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε όλες τις επαρχίες, την επιδότηση ενοικίου για νέους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και στεγαστική βοήθεια προς τους εκτοπισθέντες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

«Ταυτόχρονα, θεωρούμε σημαντική την εφαρμογή σχεδίων αντιστάθμισης της απώλειας χρήσης κατεχόμενων περιουσιών και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στις ελεύθερες περιοχές, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες ανάπτυξης και να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών», είπε.

Κυπριακό

Σε ερώτηση για το τι περισσότερο μπορεί να γίνει όσον αφορά στο Κυπριακό, δεδομένης της επιμονής της Τουρκίας για λύση δύο κρατών, και ότι πλέον στα κατεχόμενα οργιάζει η ανάπτυξη γης, κάτι που κάνει το ζήτημα του περιουσιακού ακόμη πιο περίπλοκο, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ σημείωσε ότι το Κυπριακό «παραμένει το κορυφαίο εθνικό ζήτημα και απαιτεί σοβαρή, υπεύθυνη και ρεαλιστική διεκδικητική διαχείριση». «Ευχή και ελπίδα μας είναι το συντομότερο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, που θα οδηγούν στην επανένωση της πατρίδας μας», είπε ακόμη.

«Δυστυχώς», σημείωσε ο κ. Καρογιάν, «δεν συζητήσαμε σχεδόν καθόλου το κυπριακό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αφού προτεραιότητα κάποιων ήταν η διαρροή ψευδών μηνυμάτων, διαρροών, και γενικά το πολιτικό κουτσομπολιό».

Η μέχρι σήμερα στάση της Τουρκίας δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, είπε, σημειώνοντας ότι από πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενδέχεται εντός του χρόνου να υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού. «Η ΔΗ.ΠΑ. από την πρώτη στιγμή στήριξε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για άρση του αδιεξόδου, την ώρα που κάποιοι δυσπιστούσαν για τις προσπάθειές του», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Καρογιάν, μέχρι να υπάρξει συμφωνία για λύση του Κυπριακού θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ισχυρό νομικό οπλοστάσιο που υπάρχει για την προστασία των ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. «Το έχουμε πει πολλές φορές Δεν αποδεχόμαστε το σημερινό στάτους κβο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διχοτόμηση. Διεκδικούμε λύση στη βάση της ΔΔΟ, των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και κατίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών», είπε.

Κράτος Δικαίου – Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς

Σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία του κράτους δικαίου και τί θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ανέφερε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς περνά μέσα από τη συνέπεια, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. «Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι οι θεσμοί λειτουργούν με δικαιοσύνη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά», είπε ο κ. Καρογιάν. Για τη ΔΗΠΑ, πρόσθεσε, η ενίσχυση του κράτους δικαίου σημαίνει πρώτα απ’ όλα ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και πλήρη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. «Η πολιτεία οφείλει να δίνει το παράδειγμα μέσα από αξιοκρατία, διαφάνεια, σεβασμό στους νόμους και πραγματικό έλεγχο εκεί όπου υπάρχουν σκιές ή καταγγελίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. «Όταν οι πολίτες βλέπουν καθυστερήσεις ή ατιμωρησία, απομακρύνονται από τους θεσμούς και ενισχύεται η απαξίωση προς την πολιτική και το κράτος. Χρειάζονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις που να κάνουν τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική, σύγχρονη και προσβάσιμη», σημείωσε.

Ανέφερε ότι στο προεκλογικό τους πρόγραμμα έχουν συμπεριλάβει συγκεκριμένες και ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και προέτρεψε τους πολίτες να το μελετήσουν, «γιατί περιλαμβάνει ξεκάθαρες πολιτικές με στόχο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πάταξη της διαφθοράς». Μεταξύ άλλων, είπε, προτείνουν την επιβολή παραδειγματικών ποινών για υποθέσεις διαφθοράς, καθώς και τη δήμευση περιουσίας σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και δεκασμού, εισηγούνται την πλήρη εφαρμογή του ασυμβίβαστου για αξιωματούχους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τις δημόσιες προσφορές και τη σύγκρουση συμφερόντων.

Οικονομία

Ερωτηθείς αν συμφωνούν με την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και αν θα έκαναν κάτι διαφορετικά ως ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν ανέφερε ότι, για τους ίδιους, η οικονομία δεν πρέπει να μετριέται μόνο με δείκτες, αλλά κυρίως με το κατά πόσο ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια, προοπτική και ποιότητα στην καθημερινότητά του.

Σήμερα, ανέφερε, η Κυπριακή οικονομία έχει καταφέρει να μεταπηδήσει από την κατηγορία των «σκουπιδιών» που ήταν το 2013 στην επενδυτική βαθμίδα ΑΑΑ, «γεγονός που αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την οικονομία του τόπου».

«Η πραγματική οικονομία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Μπορεί οι αριθμοί να παρουσιάζουν ανάπτυξη, όμως δεν παραγνωρίζουμε ότι, πολλοί πολίτες συνεχίζουν να δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους λόγω του αυξημένου κόστους ζωής», είπε. Χρειάζονται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των χαμηλοσυνταξιούχων, των νέων ζευγαριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που σήμερα πιέζονται έντονα, ανέφερε ο κ. Καρογιάν. «Θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, ενισχύουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το στεγαστικό πρόβλημα», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε, «θεωρούμε αναγκαία την επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους, ώστε η οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Βρετανικές Βάσεις

Σε ερώτηση σχετικά με το θέμα των βρετανικών βάσεων, ο κ. Καρογιάν είπε ότι πρόκειται για ένα «διαχρονικό και ευαίσθητο ζήτημα» που πρέπει να προσεγγίζεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ως ΔΗΠΑ, ανέφερε, «προειδοποιήσαμε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η λαϊκίστική προσέγγιση στο θέμα αυτό».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, το ζήτημα αυτό χρήζει συζήτησης σε εθνικό επίπεδο, στον κατάλληλο χρόνο, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερης πολιτικής και εθνικής σημασίας, το οποίο δεν προσφέρεται για ανεύθυνες τοποθετήσεις.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, πρόσθεσε, «οφείλει να διασφαλίζει ότι η παρουσία των βάσεων δεν επηρεάζει αρνητικά τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας».

Σημείωσε ότι το θέμα των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι αποκομμένο από το ευρύτερο γεωπολιτικό και θεσμικό πλαίσιο. «Αγγίζει άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι κατά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, έγινε αποδεχτή η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Ενώ η Βρετανία παραμένει μία εκ των εγγυητριών δυνάμεων. Παράλληλα, συνδέεται με την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού και τις ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή», πρόσθεσε.

«Τέτοια ζητήματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης με όρους επικοινωνίας ή συνθηματολογίας. Η όποια συζήτηση οφείλει να διεξάγεται σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, με θεσμική επάρκεια και πλήρη επίγνωση των συνεπειών και όχι ψηφοθηρικά.

Για τη ΔΗΠΑ είναι καθοριστικής σημασίας, η εξέταση του θέματος σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου και η λεπτομερής ενημέρωση, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συλλογικότητα και στρατηγική προσέγγιση, είπε ο κ. Καρογιάν.

Παράλληλα, σημείωσε, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν στους κατοίκους και τους εργαζόμενους στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από οποιαδήποτε εξέλιξη, ακόμα και συζήτηση.

