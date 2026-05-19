Οι όροι του Ιράν προς τις ΗΠΑ: Άρση κυρώσεων - Τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό και πολεμικές αποζημιώσεις

Η πρόσφατη πρόταση που έκανε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε σήμερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, του Λιβάνου περιλαμβανομένου, την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, δήλωσε ο Γαριμπαμπαντί.

