Σχέδιο αναβάθμισης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας - Τι περιλαμβάνει

Σε διαδικασία εκσυγχρονισμού εισέρχονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), καθώς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία KPMG για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία υπογράφηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, και αφορά έργο που στοχεύει στον συνολικό και βιώσιμο εκσυγχρονισμό της οργάνωσης, των μεθόδων και των αρχών εργασίας των ΥΚΕ, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του κράτους κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως αναφέρεται, το έργο περιλαμβάνει αξιολόγηση της υφιστάμενης στρατηγικής, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών των ΥΚΕ, μελέτη καλών πρακτικών από άλλες χώρες, καθώς και υποβολή εισηγήσεων που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως σημαντικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της ανταπόκρισης των Υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών, μέσα από πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Η έναρξη του έργου σηματοδοτεί μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.