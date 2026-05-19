Σύγκρουση Στεφάνου – Χρίστου: «Όταν έχεις πρόβλημα με τα μάτια δεν μπορείς να δεις ανακοινώσεις» - «Χλευάζετε πρόβλημα υγείας»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου, και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων απέναντι στην παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ σημείωσε ότι οι συνεργασίες με φιλικές χώρες έχουν ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και παρουσίασε την Κύπρο ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την πρόσφατη ένταση κοντά στις Βρετανικές Βάσεις, υποστηρίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι η προστασία των πολιτών από πιθανούς κινδύνους, όπως η πτώση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κατοικημένες περιοχές.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε τη στρατιωτική παρουσία χωρών όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία, θεωρώντας ότι η συμβολή τους ενίσχυσε την ασφάλεια του νησιού, ενώ επέκρινε πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς και το Volt για, όπως είπε, επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στις στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Στέφανος Στεφάνου απέρριψε τις αιχμές του ΕΛΑΜ, τονίζοντας ότι το ΑΚΕΛ είχε δημόσια τοποθετηθεί για την παρουσία τουρκικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα και κατηγόρησε τον κ. Χρίστου ότι διαστρεβλώνει τις θέσεις του κόμματός του. Η αντιπαράθεση γρήγορα απέκτησε προσωπικό χαρακτήρα, με αιχμηρές αναφορές εκατέρωθεν.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι το ΕΛΑΜ επιχειρεί να μονοπωλήσει την έννοια του πατριωτισμού, παρουσιάζοντας εαυτόν ως τον αποκλειστικό εκφραστή του, και συνέδεσε πολιτικά το κόμμα με ιστορικά φορτισμένες αναφορές στην ΕΟΚΑ Β’ και τα γεγονότα που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Χρίστο Χρίστου, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Στεφάνου για προσωπική προσβολή, ενώ στη συνέχεια αντέτεινε με ιστορικές αιχμές, μεταφέροντας τη συζήτηση από τη σημερινή πολιτική συγκυρία στις μνήμες του 1974.